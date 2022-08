L’Iran exige la libération de son citoyen détenu en Arabie saoudite

Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que le plus haut diplomate du pays, Hossein Amirabdollahian, avait lancé l’appel lors d’une conversation téléphonique avec son homologue irakien. L’Irak a servi de médiateur et de facilitateur des pourparlers entre les rivaux l’Arabie saoudite et l’Iran. La déclaration n’a pas identifié le détenu.