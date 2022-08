L’Iran exige la libération de son citoyen détenu en Arabie saoudite

Téhéran, Iran (AP) – L’Iran a publié vendredi une déclaration publique indiquant qu’il demandait la libération d’un ressortissant iranien détenu par l’Arabie saoudite depuis le pèlerinage du hajj de cette année, qui s’est terminé il y a un mois.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que le plus haut diplomate du pays, Hossein Amirabdollahian, avait lancé l’appel lors d’une conversation téléphonique avec son homologue irakien. L’Irak a servi de médiateur et de facilitateur des pourparlers entre les rivaux l’Arabie saoudite et l’Iran. La déclaration n’a pas identifié le détenu.

Il n’y a pas eu de reconnaissance immédiate de la détention par l’Arabie saoudite.

L’Irak a joué un rôle clé dans la facilitation des pourparlers entre les rivaux régionaux, notamment en organisant plusieurs séries de pourparlers directs entre les responsables de la sécurité des deux pays.

L’Iran, le plus grand pays musulman chiite au monde, et l’Arabie saoudite, puissance sunnite, ont rompu leurs relations diplomatiques en 2016 après que l’Arabie saoudite a exécuté l’éminent religieux chiite saoudien Nimr al-Nimr. Des Iraniens en colère qui protestaient contre l’exécution ont pris d’assaut deux missions diplomatiques saoudiennes en Iran. L’ambassade et le consulat saoudiens sont restés fermés depuis.

The Associated Press