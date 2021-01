Téhéran a exhorté l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) à ne pas publier des détails «inutiles» sur son programme nucléaire après que la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont affirmé que l’Iran n’avait «aucune utilisation civile crédible» de l’uranium métallique.

L’agence nucléaire iranienne a critiqué l’AIEA dimanche, l’exhortant à s’abstenir de provoquer « malentendu » autour du programme nucléaire du pays.

« On s’attend à ce que l’agence internationale de l’énergie atomique évite de fournir des détails inutiles et empêche de préparer le terrain à des malentendus, » a déclaré l’agence iranienne.

La déclaration est venue en réponse aux allégations formulées par la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni – les signataires européens de l’accord nucléaire de 2015 – selon lesquelles Téhéran pourrait poursuivre le développement de l’armement nucléaire. Les trois pays ont dit qu’ils étaient « profondément concerné » avec les projets de l’Iran de produire de l’uranium métallique.

«L’Iran n’a aucune utilisation civile crédible de l’uranium métal», les trois nations ont déclaré dans une déclaration commune. «La production d’uranium métal a des implications militaires potentiellement graves.»

L’Iran, pour sa part, maintient la production d’uranium métal sert uniquement «Pacifique et conventionnel» fins. Le métal est nécessaire comme un « produit intermédiaire » produire du siliciure d’uranium – un combustible nucléaire avancé, a expliqué l’agence nucléaire iranienne. Comparé aux combustibles à base d’oxyde d’uranium, le combustible siliciure est plus puissant et plus sûr à utiliser dans les réacteurs.De plus, l’autorité nucléaire iranienne a déclaré qu’elle avait notifié à l’AIEA son intention de produire de l’uranium métal il y a environ deux décennies, fournissant des informations actualisées à l’ONU. chien de garde il y a deux ans sur la production de siliciure.

Le trio européen a exhorté Téhéran à abandonner immédiatement ses plans et à s’en tenir aux dispositions de l’accord de 2015, officiellement connu sous le nom de Plan d’action global conjoint (JCPOA), s’il était « Sérieux au sujet de la préservation de l’accord. » Entre autres, le JCPOA a imposé une interdiction explicite « La production ou l’acquisition de métaux de plutonium ou d’uranium ou de leurs alliages » pendant 15 ans.

Le JCPOA s’est effondré après que le président américain Donald Trump s’en soit retiré unilatéralement en 2018, réimposant d’anciennes sanctions et déployant de nouvelles sanctions contre Téhéran dans le cadre de son «Pression maximale» campagne contre le pays. Alors que l’Iran a appelé à plusieurs reprises d’autres signataires – tout d’abord européens – de l’accord à atténuer ses pertes économiques causées par l’administration Trump, ils n’ont pratiquement réalisé aucun progrès en plus d’exhorter Téhéran à respecter l’accord et de promettre de le faire d’une manière ou d’une autre. « enregistrer » il.

