L’Iran exécute un ressortissant anglo-iranien, le Royaume-Uni condamne l’acte “barbare”

Alireza Akbari, un ressortissant anglo-iranien, a été exécuté pour espionnage au profit de la Grande-Bretagne.

Akbari était autrefois le vice-ministre iranien de la Défense.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a qualifié l’exécution de “insensible et lâche”.

L’Iran a exécuté un ressortissant anglo-iranien qui était autrefois son vice-ministre de la Défense, a déclaré samedi son système judiciaire, défiant les appels de Londres pour sa libération après avoir été condamné à mort pour espionnage au profit de la Grande-Bretagne.

La Grande-Bretagne, qui avait déclaré l’affaire contre Alireza Akbari, 61 ans, comme politiquement motivée et appelé à sa libération, a condamné l’exécution.

Le Premier ministre Rishi Sunak l’a qualifié d ‘”acte impitoyable et lâche commis par un régime barbare sans respect pour les droits humains de son propre peuple”.

L’agence de presse Mizan de la justice iranienne a rapporté l’exécution tôt samedi, sans préciser quand elle avait eu lieu. Tard vendredi, le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, avait déclaré que l’Iran ne devait pas donner suite à la peine – un appel repris par Washington.

L’exécution devrait accroître la pression sur les liens de longue date de l’Iran avec l’Occident, qui se sont encore détériorés depuis que les pourparlers pour relancer son accord nucléaire de 2015 sont dans l’impasse et que Téhéran a déclenché une répression meurtrière contre les manifestants l’année dernière.

Dans un enregistrement audio prétendument d’Akbari et diffusé par BBC Persian mercredi, il a déclaré qu’il avait avoué des crimes qu’il n’avait pas commis après de nombreuses tortures.

Mizan a dit :

Alireza Akbari, qui a été condamné à mort pour corruption sur terre et action à grande échelle contre la sécurité intérieure et extérieure du pays par le biais d’espionnage pour le service de renseignement du gouvernement britannique… a été exécuté.

Le rapport Mizan accuse Akbari, arrêté en 2019, d’avoir reçu des paiements de 1 805 000 €, 265 000 £ et 50 000 $ pour espionnage.

Sunak a déclaré sur Twitter qu’il était “consterné par l’exécution”. Astucieusement déclaré dans un communiqué qu’il “ne resterait pas incontesté”. “Nous allons convoquer le chargé d’affaires iranien pour lui faire part de notre dégoût face aux actions de l’Iran.”

Les déclarations britanniques sur l’affaire n’ont pas abordé l’accusation iranienne selon laquelle Akbari – qui a été arrêté en 2019 – a espionné pour la Grande-Bretagne.

Les médias d’État iraniens ont diffusé jeudi une vidéo qui, selon eux, montrait qu’Akbari avait joué un rôle dans l’assassinat en 2020 du plus grand scientifique nucléaire iranien, Mohsen Fakhrizadeh, tué lors d’une attaque en 2020 à l’extérieur de Téhéran, que les autorités ont à l’époque imputée à Israël.

Dans la vidéo, Akbari n’a pas avoué son implication dans l’assassinat mais a déclaré qu’un agent britannique avait demandé des informations sur Fakhrizadeh.

LIRE | L’Iran prononce une nouvelle condamnation à mort pour les manifestations de Mahsa Amini

Les médias d’État iraniens diffusent souvent de prétendus aveux de suspects dans des affaires à caractère politique.

Reuters n’a pas pu établir l’authenticité de la vidéo et de l’audio des médias d’État, ni quand ni où ils ont été enregistrés.

Akbari était un proche allié d’Ali Shamkhani, aujourd’hui secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranien, qui a été ministre de la Défense de 1997 à 2005, lorsqu’Akbari était son adjoint au sein de l’administration du président réformiste Mohammad Khatami.

‘3 500 heures de torture’

Reflétant la détérioration des liens de l’Iran avec l’Occident, les relations entre Londres et Téhéran se sont détériorées ces derniers mois, les efforts étant au point mort pour relancer le pacte nucléaire, auquel la Grande-Bretagne est partie.

La Grande-Bretagne a également critiqué la répression de la République islamique contre les manifestations anti-gouvernementales, déclenchée par la mort en détention d’une jeune femme irano-kurde en septembre.

L’Iran a prononcé des dizaines de condamnations à mort dans le cadre de la répression, exécutant au moins quatre personnes.

Un ministre britannique des Affaires étrangères a déclaré jeudi que la Grande-Bretagne envisageait activement de proscrire les Gardiens de la révolution iraniens en tant qu’organisation terroriste, mais n’a pas pris de décision finale.

Dans l’enregistrement audio diffusé par BBC Persian, Akbari a déclaré qu’il avait fait de faux aveux à la suite de tortures.

“Avec plus de 3 500 heures de torture, de drogues psychédéliques et de méthodes de pression physiologiques et psychologiques, ils m’ont enlevé ma volonté. Ils m’ont conduit au bord de la folie… et m’ont forcé à faire de faux aveux par la force des armes et des menaces de mort ,” il a dit.

Un reportage de la télévision d’État iranienne diffusé samedi a déclaré que le ministère des Renseignements l’avait placé sous surveillance et l’avait arrêté en 1998. Il a de nouveau été arrêté pour espionnage en 2008 avant d’être libéré sous caution et de quitter le pays, a-t-il ajouté.

Reuters n’a pas pu vérifier les détails de manière indépendante.