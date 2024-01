L’Iran exécute un manifestant de 2022 pour meurtre | Actualités sur la peine de mort

L’Iran a exécuté un homme qui a renversé et tué un policier et blessé cinq autres personnes lors de manifestations nationales en 2022.

Mohammad Ghobadlou a été exécuté mardi, selon l’agence de presse judiciaire Mizan. Cependant, les défenseurs des droits de l’homme ont critiqué sa condamnation, affirmant qu’il n’avait pas bénéficié d’un procès équitable.

“Après avoir été confirmée par la Cour suprême, la peine de mort contre l’accusé Mohammad Ghobadlou a été appliquée tôt ce matin”, a rapporté Mizan.

Le policier a été tué au milieu des immenses manifestations qui ont suivi la mort en garde à vue de Mahsa Amini, une femme kurde-iranienne arrêtée pour avoir violé le code vestimentaire strict imposé aux femmes en Iran.

Ghobadlou a été initialement condamné à mort en novembre 2022 après avoir été reconnu coupable de « corruption sur terre » pour avoir attaqué la police à Téhéran avec une voiture.

La Cour suprême lui a accordé un sursis à exécution en février 2023, puis a ordonné que sa santé mentale soit examinée, selon l’agence de presse Mehr.

Mizan a rapporté mardi que la Cour suprême avait confirmé la peine de mort, exécutée en vertu de la loi islamique du châtiment en Iran.

Des centaines de personnes sont mortes lors des manifestations de 2022, dont des dizaines de membres du personnel de sécurité, et des milliers ont été arrêtées dans le cadre de ce que les autorités ont qualifié d’« émeutes » d’origine étrangère.

Ghobadlou est la huitième personne exécutée après avoir été reconnue coupable de meurtre ou d’autres violences contre les forces de sécurité lors des manifestations.





« Un simulacre de procès injuste »

Cependant, l’organisation de défense des droits humains Amnesty International a déclaré que le droit de l’homme de 22 ans à un procès équitable avait été violé et que sa condition bipolaire n’avait pas été prise en considération par le système judiciaire.

« Ghobadlou a été condamné à mort à deux reprises à l’issue d’un simulacre de procès manifestement inéquitable entaché d’« aveux » entachés de torture et de l’incapacité à ordonner des évaluations rigoureuses de sa santé mentale malgré son handicap mental », a déclaré Amnesty.

Cependant, Mizan a déclaré que les allégations de handicap mental étaient fausses. Ghobadlou, note-t-il, aurait rejeté cette suggestion lors de son procès.

Plus tôt ce mois-ci, des dizaines de personnes, dont la famille de Ghobadlou, ont manifesté devant une prison de la ville iranienne de Karaj contre sa condamnation ainsi que celle d’un autre jeune homme.

“Mon enfant est malade, il a un dossier médical, mais ils ne veulent pas l’accepter”, a crié la mère de Ghobadlou dans une vidéo de l’événement à l’époque, qui a été vérifiée par Al Jazeera.

L’Iran exécute plus de personnes par an que tout autre pays à l’exception de la Chine, selon Amnesty, et le plus souvent par pendaison.