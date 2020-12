Le site Web de Zam, AmadNews, et une chaîne qu’il a créée sur la populaire application de messagerie Telegram avaient diffusé le calendrier des manifestations et des informations embarrassantes sur des responsables contestant directement la théocratie chiite en Iran.

Ces manifestations, qui ont débuté fin 2017, ont posé le plus grand défi de l’Iran depuis les manifestations du Mouvement vert en 2009 et ont ouvert la voie à des troubles de masse similaires en novembre dernier.

La première étincelle des manifestations de 2017 a été une flambée soudaine des prix des denrées alimentaires. Beaucoup pensent que les adversaires acharnés du président iranien Hassan Rohani ont lancé les premières manifestations dans la ville conservatrice de Mashhad, dans le nord-est de l’Iran, dans le but de diriger la colère du public contre le président. Mais alors que les manifestations se propageaient de ville en ville, l’opposition s’est retournée contre toute la classe dirigeante.

Bientôt, des cris défiant directement Rohani et même le chef suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, pourraient être entendus dans des vidéos en ligne partagées par Zam. La chaîne de Zam a également partagé les horaires et les détails de l’organisation des manifestations.

Telegram a fermé la chaîne suite aux plaintes du gouvernement iranien et a diffusé des informations sur la fabrication de bombes à gaz. La chaîne a ensuite continué sous un autre nom. Zam, qui a déclaré avoir fui l’Iran après avoir été faussement accusé de travailler avec des services de renseignement étrangers, a nié à l’époque avoir incité à la violence sur Telegram.

Lors des manifestations de 2017, quelque 5000 personnes auraient été arrêtées et 25 tuées.

Les détails de son arrestation ne sont toujours pas clairs. Bien que stationné à Paris, Zam est retourné en Iran d’une manière ou d’une autre et a été détenu par des responsables du renseignement. Il fait partie des personnalités de l’opposition en exil qui sont retournées en Iran au cours de l’année écoulée.

La France avait précédemment critiqué sa condamnation à mort comme « un coup dur pour la liberté d’expression et la liberté de la presse en Iran ».

Plus tôt cette année, une série d’aveux télévisés sur son travail ont été diffusés.

Lors d’un entretien en juillet, Zam a déclaré qu’il avait perdu environ 30 kilogrammes (66 livres) depuis son arrestation en octobre 2019. Il a déclaré après l’arrestation qu’il pourrait rencontrer son père après neuf ans et sa mère et sa sœur après environ six ans.