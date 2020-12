L’Iran a exécuté un journaliste autrefois exilé pour son travail en ligne qui a contribué à inspirer des manifestations économiques dans tout le pays en 2017, ont déclaré les autorités, quelques mois seulement après son retour à Téhéran dans des circonstances mystérieuses.

La télévision d’État iranienne et l’agence de presse officielle IRNA ont déclaré que Ruhollah Zam, 47 ans, avait été pendu tôt samedi matin.

En juin, un tribunal a condamné Zam à mort, affirmant qu’il avait été reconnu coupable de «corruption sur Terre», une accusation souvent utilisée dans des affaires d’espionnage ou de tentative de renversement du gouvernement iranien.

Le site Web de Zam, AmadNews, et une chaîne qu’il a créée sur la populaire application de messagerie Telegram avaient diffusé les horaires des manifestations et des informations embarrassantes sur des fonctionnaires qui contestaient directement la théocratie chiite iranienne.

Ces manifestations, qui ont commencé à la fin de 2017, ont représenté le plus grand défi pour l’Iran depuis les manifestations du Mouvement vert de 2009 et ont préparé le terrain pour des troubles de masse similaires en novembre de l’année dernière.

L’étincelle initiale des manifestations de 2017 a été une hausse soudaine des prix des denrées alimentaires. Beaucoup pensent que les opposants purs et durs au président iranien Hassan Rohani ont provoqué les premières manifestations dans la ville conservatrice de Mashhad, dans le nord-est de l’Iran, essayant de diriger la colère du public contre le président. Mais alors que les manifestations se propageaient de ville en ville, la réaction s’est retournée contre toute la classe dirigeante.

Bientôt, des cris défiant directement Rouhani et même le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, pourraient être entendus dans des vidéos en ligne partagées par Zam. La chaîne de Zam a également partagé les horaires et les détails organisationnels des manifestations.

Telegram a fermé la chaîne suite aux plaintes du gouvernement iranien selon lesquelles il diffusait des informations sur la fabrication de bombes à essence. La chaîne a ensuite continué sous un autre nom. Zam, qui a déclaré avoir fui l’Iran après avoir été faussement accusé de travailler avec des services de renseignement étrangers, a nié avoir incité à la violence sur Telegram à l’époque.

Les manifestations de 2017 auraient vu quelque 5000 personnes arrêtées et 25 tuées.

Les détails de son arrestation restent encore flous. Bien qu’il soit basé à Paris, Zam est retourné en Iran et s’est retrouvé détenu par des responsables du renseignement. Il est l’une des nombreuses personnalités de l’opposition en exil qui ont été renvoyées en Iran au cours de l’année dernière.

La France a précédemment critiqué sa condamnation à mort comme « un coup dur pour la liberté d’expression et la liberté de la presse en Iran ».

Une série de confessions télévisées a été diffusée plus tôt cette année sur son travail.

Lors d’une interview en juillet, Zam a déclaré qu’il avait perdu environ 30 kilos depuis son arrestation en octobre 2019. Il a déclaré à la suite de l’arrestation qu’il pourrait rencontrer son père après neuf ans et sa mère et sa sœur après environ six ans.

Zam est le fils du religieux chiite Mohammad Ali Zam, un réformiste qui a occupé un poste de politique gouvernementale au début des années 1980. Le religieux a écrit une lettre publiée par les médias iraniens en juillet 2017 dans laquelle il a déclaré qu’il ne soutiendrait pas son fils à propos des reportages et des messages d’AmadNews sur sa chaîne Telegram.