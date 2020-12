Le groupe a déclaré sur Twitter qu’il était «indigné par ce nouveau crime de la justice iranienne et considère @ali_khamenei comme le cerveau de cette exécution», se référant au chef suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei.

Il était en exil en France depuis 2011 et y a vécu jusqu’en 2019, date à laquelle il s’est envolé pour l’Irak et a ensuite été capturé par le puissant Corps des gardiens de la révolution iraniens. Il a été pendu après avoir été reconnu coupable en juin du crime de «corruption sur terre», souvent utilisé pour décrire les tentatives de renversement du gouvernement iranien.

L’Iran a exécuté un dissident samedi après l’avoir condamné pour avoir encouragé une vague de manifestations antigouvernementales en 2017 via une chaîne d’opposition Telegram qu’il dirigeait depuis son exil en France, ont rapporté les médias iraniens.

Le ministère français des Affaires étrangères a également condamné l’exécution dans un communiqué, la qualifiant d ‘«acte barbare et inacceptable» qui portait atteinte à la liberté d’expression et à la liberté de la presse en Iran.

L’Iran cherche depuis longtemps à faire taire les opposants dans son pays et à l’étranger, à détenir des dissidents dans des pays étrangers, à bloquer les applications de messagerie pour calmer le mécontentement et à utiliser la force brutale contre sa propre population, ce qui a entraîné la mort de centaines de manifestants l’année dernière lors de troubles généralisés dans le pays. .

Comment M. Zam s’est retrouvé entre les mains des gardiens de la révolution reste un mystère.

Personnage controversé mais bien connu en Iran et dans la diaspora du pays, M. Zam cherchait des fonds pour créer une chaîne de télévision, selon Reza Moini, responsable du bureau Iran-Afghanistan de Reporters sans frontières.

Il a été incité à faire le voyage en Irak, où il espérait rencontrer le grand ayatollah Ali al-Sistani, un religieux chiite irakien influent ayant des liens étroits avec l’Iran et un rival de M. Khamenei, pour discuter du financement de son entreprise médiatique, selon M. Moini.

M. Moini a déclaré plus tôt cette année que M. Zam avait publié des informations préjudiciables à M. Khamenei et qu’il cherchait désespérément des fonds. Il était sous protection policière jusqu’à ce qu’il quitte la France en octobre 2019 pour Bagdad, et a disparu en Irak peu de temps après. Le Corps des gardiens de la révolution a déclaré qu’il l’avait capturé mais n’a pas précisé où.