L’Iran exécute un deuxième manifestant après un procès rapide alors que l’UE prévoit de nouvelles sanctions

“Un autre manifestant de 23 ans, Majidreza Rahnavard, vient d’être exécuté à Mashhad, en Iran”, a tweeté lundi Karim Sadjadpour, chercheur principal et expert iranien au Carnegie Endowment for International Peace.

L’Iran organise depuis longtemps ce que les militants et d’autres gouvernements qualifient de simulacres de procès afin d’emprisonner ou d’exécuter les détracteurs de l’État. Rahnavard a été accusé du crime de “moharebeh”, qui en farsi signifie “faire la guerre contre Dieu” – une accusation portée contre de nombreux opposants et critiques de l’État au cours des 43 dernières années, qui est passible de la peine de mort.

Le groupe activiste Iranian Human Rights, qui surveille les manifestations, affirme qu’au moins 488 personnes ont été tuées depuis lors, et 18 200 autres détenues.

Rahnavard a été accusé par la justice iranienne d’avoir poignardé mortellement deux membres des forces de sécurité Basij, qui est une aile paramilitaire des Gardiens de la révolution iraniens. Le Basij, ainsi que d’autres éléments de l’appareil de sécurité du pays, mènent des répressions sanglantes contre les manifestants iraniens, qui manifestent dans plus de 50 villes depuis la mi-septembre.

L’Iran a exécuté lundi un deuxième manifestant détenu, ont rapporté ses médias officiels, après un procès rapide alors que les troubles et la colère contre le gouvernement continuent de bouillonner dans tout le pays.

Les gens se rassemblent pour protester contre la mort de Mahsa Amini dans les rues le 19 septembre 2022 à Téhéran, en Iran. Les soulèvements anti-gouvernementaux doivent rester un point de friction et augmenter en fréquence dans le paysage politique iranien alors que le mécontentement à l’égard d’autres facteurs tels que les conditions économiques du pays fait surface, selon les analystes.

“Ces exécutions sont une tentative flagrante d’intimider les gens, non pas pour avoir commis des crimes mais simplement pour avoir exprimé leurs opinions dans la rue, simplement pour vouloir vivre en liberté”, a déclaré depuis Bruxelles la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock.

Les dirigeants occidentaux ont exprimé leur choc et leur indignation face aux exécutions effectuées en Iran jusqu’à présent.

Les manifestations, qui ont inclus des grèves, des débrayages, des marches et d’autres exemples de troubles civils, se sont transformées en un mouvement plus large appelant à la destitution de l’ensemble du régime de la République islamique.

Les manifestations qui ont secoué l’Iran et qui se sont avérées être le plus grand défi lancé au gouvernement depuis des décennies ont été déclenchées par la mort de Mahsa Amini, 22 ans, une femme kurde iranienne décédée en garde à vue après avoir été arrêtée pour avoir prétendument violé les strictes règles de l’Iran. lois sur le foulard.

La famille de Shekari n’aurait pas été informée à l’avance qu’il serait exécuté et n’a été informée qu’après la pendaison. pour ne pas avoir permis aux accusés de choisir leurs propres avocats ou de voir les preuves utilisées contre eux.

La pendaison de Rahnavard intervient quatre jours seulement après que l’Iran a exécuté Mohsen Shekari, le premier détenu à être mis à mort pour sa participation aux manifestations. Il a été accusé d’avoir bloqué une rue et d’avoir agressé un membre des forces de sécurité avec un couteau à Téhéran.

Elle et d’autres dirigeants de l’UE sont sur le point d’imposer de nouvelles sanctions à l’Iran pour sa répression des manifestants ainsi que son soutien à la Russie sous la forme de la fourniture à Moscou de drones meurtriers à utiliser dans sa guerre en Ukraine.

“Avec ce paquet de sanctions, nous avons particulièrement ciblé ceux qui sont responsables de ces exécutions, qui sont responsables de cette violence contre des innocents”, a déclaré Baerbock.

“Ce sont en particulier les gardiens de la révolution, mais ce sont aussi ceux qui essaient d’intimider ou de punir davantage les gens avec des vidéos faites de force.”

Josep Borrell, chef de la politique étrangère de l’UE, a déclaré que le bloc était sur le point “d’approuver un ensemble de sanctions très, très sévères” contre le gouvernement iranien.

L’UE “prendra toutes les mesures possibles pour soutenir les jeunes femmes, soutenir les manifestants pacifiques et certainement le rejet de la peine de mort”, a déclaré Borrell. Il a ajouté qu’il s’était entretenu avec le ministre iranien des Affaires étrangères de la dernière exécution et de la réponse de Téhéran aux manifestations, et l’a décrite comme “pas une conversation facile”.