L’Iran exécute un champion de karaté et un entraîneur bénévole pour enfants dans le cadre de la répression des manifestations

Les exécutions samedi de deux jeunes hommes en Iran, l’un champion de karaté, l’autre entraîneur bénévole pour enfants, dans le cadre de manifestations à l’échelle nationale ont suscité l’indignation dans le monde entier.

Le nombre total de personnes désormais connues pour avoir été exécutées dans le cadre des manifestations qui ont balayé le pays depuis la mort de la femme iranienne kurde Mahsa Amini, âgée de 22 ans, en garde à vue morale le 16 septembre, a atteint quatre.

Mohammad Mehdi Karami et Seyed Mohammad Hosseini ont été pendus tôt samedi matin, a rapporté Fars News, affilié à l’État. Les deux hommes, qui auraient participé à des manifestations anti-régime l’année dernière, ont été reconnus coupables du meurtre de Seyed Ruhollah Ajamian, membre de la force paramilitaire Basij du pays, à Karaj le 3 novembre, selon l’agence de presse judiciaire iranienne Mizan.

Mohammad Hossein Aghasi, un avocat qui défend Karami, a posté sur Twitter samedi disant que Karami n’avait pas le droit définitif de parler à sa famille avant son exécution. L’avocat a ajouté que Karami avait entamé une grève de la faim mercredi en guise de protestation contre les fonctionnaires qui n’autorisaient pas Aghasi à le représenter.

Pas moins de 41 autres manifestants ont été condamnés à mort ces derniers mois, selon des déclarations de responsables iraniens et de médias iraniens examinés par CNN et 1500Tasvir, mais le nombre pourrait être beaucoup plus élevé.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) et l’Union européenne (UE) ont exhorté l’Iran à mettre fin à toutes les exécutions après la pendaison des deux hommes.

“Nous déplorons l’exécution de deux autres manifestants, #MohammadMehdiKarami & #MohammadHosseini, à la suite de procès inéquitables fondés sur des aveux forcés”, a déclaré samedi le HCDH dans un tweet.

#L’Iran: Nous déplorons l’exécution de deux autres manifestants, #MohammadMehdiKarami & #Mohammad Hosseini, à la suite de procès inéquitables fondés sur des aveux forcés. Il est choquant que l’Iran continue d’exécuter des manifestants malgré le tollé international. Nous exhortons l’Iran à mettre fin à toutes les exécutions. — Droits de l’homme de l’ONU (@UNHumanRights) 7 janvier 2023

Le HCDH a qualifié de « choquant » que l’Iran continue d’exécuter des manifestants « malgré le tollé international ».

“Nous exhortons l’Iran à mettre fin à toutes les exécutions”, a ajouté le HCDH.

L’UE a déclaré samedi dans un communiqué qu’elle était « consternée » par les exécutions, les qualifiant de « nouveau signe de la violente répression des manifestations civiles par les autorités iraniennes ».

“L’Union européenne appelle une fois de plus les autorités iraniennes à mettre immédiatement fin à la pratique fortement condamnable consistant à imposer et à exécuter des condamnations à mort contre des manifestants”, indique le communiqué.

“L’UE appelle également les autorités à annuler sans délai les récentes peines de mort qui ont déjà été prononcées dans le cadre des manifestations en cours et à garantir une procédure régulière à tous les détenus”, a-t-elle ajouté.

L’organisation à but non lucratif iranienne Iran Human Rights (IHR) basée en Norvège a également condamné les meurtres et mis en garde « contre l’exécution d’un grand nombre de manifestants dans les prochains jours si cela n’est pas suivi d’une réponse appropriée », dans un communiqué publié samedi.

“Les exécutions sont une extension du meurtre de manifestants sans défense en prison et n’ont aucune base légale”, a déclaré le directeur des droits de l’homme en Iran, Mahmood Amiry-Moghaddam, dans le communiqué.

Plusieurs grandes stars hollywoodiennes dont Cate Blanchett, Jason Momoa, Bryan Cranston et Olivia Wilde ont appelé à la fin des exécutions en Iran dans une campagne en ligne lancée vendredi.

La campagne, qui met en vedette plus de 50 stars, a été organisée par la scénariste et satiriste irano-américaine Nicole Najafi, la réalisatrice, écrivaine et productrice irano-américaine Ana Lily Amirpour et l’actrice et écrivaine irano-américaine Mozhan Marno.

Dans une vidéo publiée en ligne, les célébrités présentées brandissent un morceau de papier blanc avec la légende “#StopExecutionsinIran” écrite dessus.

Le message suivant est véhiculé à l’écran : « Nous sommes aux côtés du peuple iranien dans sa lutte pour la liberté. Des milliers de manifestants ont été arrêtés. Certains ont déjà été exécutés. Beaucoup d’autres sont en danger. Mais le monde regarde.

La vidéo se termine en encourageant les téléspectateurs à prendre leur propre photo avec le panneau et à la publier en ligne.

Karami, 21 ans, était un champion de karaté irano-kurde qui arborait un tatouage des anneaux olympiques à l’intérieur de son bras. Son cousin a déclaré à CNN que Karami était un garçon courageux et intelligent et qu’il s’était lancé dans le karaté à l’âge de 11 ans. Il a ensuite rejoint l’équipe nationale des jeunes iraniens et a ensuite remporté les championnats nationaux.

Le mois dernier, les parents de Karami ont publié une vidéo sur les réseaux sociaux suppliant l’État d’épargner sa vie. Son père a déclaré : « Mon fils fait partie des champions de karaté d’Iran et a plusieurs titres nationaux et était le quatrième membre classé de l’équipe nationale d’Iran… Je vous prie de bien vouloir lever l’ordre d’exécution.

Karami a été reconnu coupable le 5 décembre, moins d’une semaine après le début de son procès à Téhéran pour le meurtre présumé des paramilitaires. Amnesty a décrit le procès comme n’ayant “aucune ressemblance avec une procédure judiciaire significative”. Sa famille affirme qu’il a été torturé en prison et s’est vu refuser l’accès à un avocat.

Amnesty International a publié une citation du père de Karami qui disait : « Je vais au tribunal et à la prison tous les matins, puis je marche sans but dans les rues. Ce matin, je suis allé en prison, mais le procureur adjoint en poste à la prison n’était pas là. Ils m’ont dit que je devais arrêter d’y aller si mon cas était lié aux manifestations. Ils ne vous donnent aucune réponse.

“Chaque nuit, je suis terrifié à l’idée qu’ils m’annoncent l’exécution de mon enfant”, a déclaré son père. “J’ai perdu espoir… ils ont condamné mon enfant à mort et pourraient procéder à son exécution d’une minute à l’autre.”

Seyyed Mohammad Hosseini, 20 ans, est resté dans les mémoires pour avoir été bénévole auprès d’enfants par un parlementaire allemand qui a défendu sa cause.

“L’histoire de #SeyedMohammadHosseini est si triste. Il a perdu ses deux parents. Il visitait leurs tombes tous les jeudis. Il entraîne des enfants gratuitement », a écrit Ye-One Rhie sur Twitter.

Hosseini a été arrêté alors qu’il se rendait sur les tombes de ses parents, selon Ye-One Rhie. Son frère a également été enlevé et n’a pas été entendu, a déclaré le parlementaire.

Selon Amnesty, Hosseini a été reconnu coupable lors de la même audience que Karami et deux autres hommes également condamnés à mort, Hamid Ghare-Hasalou et Hossein Mohammadi.

Amnesty affirme que les condamnations reposaient sur des aveux forcés.

« Avant le début du procès collectif, les médias d’État ont diffusé les « aveux » forcés des accusés et les ont qualifiés de « meurtriers », en violation de leurs droits à la présomption d’innocence et à la protection contre la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants », Amnesty a écrit.

Pendant ce temps, le rédacteur politique du journal iranien indépendant Etemad Online, Mehdi Beyk, a été arrêté jeudi, selon un tweet de la publication. L’arrestation est intervenue au milieu d’une répression des autorités iraniennes à la suite des manifestations déclenchées par la mort de Mahsa Amini, 22 ans, l’année dernière après avoir été appréhendée par la police des mœurs de l’État pour ne pas avoir porté son hijab correctement. Les protestations se sont depuis regroupées autour d’une série de griefs avec le régime autoritaire.

Beyk a été arrêté par des responsables du ministère iranien de l’Information, a déclaré vendredi sa femme, Zahra Beyk.

Il a été arrêté après avoir “interrogé les familles de plusieurs des personnes arrêtées lors des manifestations en cours”, selon le média militant pro-réforme IranWire.

« Le téléphone portable, l’ordinateur portable et les effets personnels du journaliste ont été confisqués », a tweeté sa femme. On ne sait pas encore pourquoi Beyk a été arrêté.

Des responsables iraniens ont déjà arrêté certaines personnes pour avoir critiqué la réponse du gouvernement aux manifestations.

L’une des actrices les plus connues d’Iran, Taraneh Alidoosti, a été libérée sous caution mercredi, a annoncé l’ISNA, après avoir été arrêtée après avoir critiqué l’exécution d’un manifestant.

Connue comme une militante féministe, Alidoosti a publié le mois dernier une photo d’elle sur Instagram sans le hijab islamique et tenant une pancarte indiquant “Femmes, vie, liberté” pour montrer son soutien au mouvement de protestation.

Alidoosti n’a pas été officiellement inculpée mais a été initialement arrêtée pour “manque de preuves à l’appui de ses affirmations” en relation avec sa protestation contre la pendaison de Mohsen Shekari le mois dernier lors de la première exécution connue liée aux manifestations.