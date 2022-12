L’Iran exécute trois violeurs condamnés

L’Iran a exécuté jeudi trois violeurs condamnés dans la ville de Chiraz, dans le sud du pays, a annoncé la justice.

“Les auteurs d’agressions et de viols sur des femmes à Chiraz, qui ont été identifiés et arrêtés en octobre de l’année dernière, ont été pendus ce matin”, a rapporté le site d’information Mizan Online du pouvoir judiciaire.

“Ce gang de trois personnes a commis des vols à main armée et a agressé et violé un certain nombre de femmes l’année dernière”, a déclaré Mizan citant le procureur de la province du Fars, Kazem Mousavi.

Ils ont été condamnés à mort en juillet et leurs peines confirmées plus tard par la Cour suprême, a ajouté Mizan.

L’Iran était le deuxième derrière la Chine pour le nombre d’exécutions qu’il a effectuées l’année dernière, mettant à mort 314 personnes, selon le groupe de défense des droits de l’homme Amnesty International.

La justice a déclaré que 11 personnes ont été condamnées à mort pour les manifestations qui ont éclaté après la mort en détention le 16 septembre de Mahsa Amini, une jeune Kurde iranienne arrêtée pour avoir prétendument enfreint le code vestimentaire strict du pays pour les femmes.

Deux d’entre eux ont été exécutés.

Majidreza Rahnavard, 23 ans, a été pendu en public le 12 décembre après avoir été condamné à mort par un tribunal de la deuxième ville de Mashhad pour avoir tué deux membres des forces de sécurité avec un couteau.

Quatre jours plus tôt, Mohsen Shekari, également âgé de 23 ans, avait été exécuté pour avoir blessé un membre des forces de sécurité.

Les militants disent qu’une douzaine d’autres accusés sont accusés d’infractions qui pourraient les voir également recevoir la peine de mort.