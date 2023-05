L’Iran exécute trois personnes lors des manifestations anti-régime de l’année dernière

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

L’Iran a déclaré samedi qu’il avait exécuté le chef d’un réseau de trafic de femmes iraniennes vers les pays voisins, a-t-on appris.

La justice du pays a déclaré que Shahrooz Sakhnoori, un homme connu sous son pseudonyme « Alex », était le chef d’un réseau de trafiquants qui envoyait des filles et des femmes iraniennes de l’autre côté de la frontière.

Reuter a rapporté que Sakhnoori avait été exécuté samedi matin « pour le crime de traite des êtres humains à des fins de prostitution ».

Les médias locaux ont rapporté qu’« Alex » avait été capturé en Malaisie en coordination avec Interpol et transféré en Iran en 2020. Il a été condamné à mort en septembre 2021.

Cela survient alors que les autorités ont exécuté vendredi trois hommes dans le cadre des manifestations anti-gouvernementales de l’année dernière. Les trois hommes ont été reconnus coupables de leur implication présumée dans une fusillade qui a tué trois membres du personnel de sécurité à Ispahan en novembre.

Majid Kazemi, 30 ans, Saleh Mirhashemi, 36 ans, et Saeed Yaqoubi, 37 ans ont été exécutés vendredi.

Des informations locales ont indiqué que des foules s’étaient rassemblées devant la prison où ils étaient détenus jeudi soir alors que les rumeurs de leurs exécutions imminentes augmentaient.

Entre-temps, Amnesty International a déclaré que les trois hommes avaient été soumis à des procès inéquitables et auraient été torturés. Quatre autres manifestants ont été pendus depuis décembre.

Plusieurs autres auraient été condamnés à mort ou condamnés à la peine capitale à la suite des manifestations anti-régime.

Mahmood Amiry-Moghaddam, le directeur du groupe norvégien Iran Human Rights (IHR) a tweeté que les dernières exécutions « doivent avoir de graves conséquences » pour Téhéran ou des dizaines « d’autres manifestants seront en danger ». Il a ajouté : « Nous devons faire comprendre aux dirigeants de la République islamique que l’exécution de manifestants ne sera pas tolérée ».

Des manifestations à l’échelle nationale ont commencé en Iran l’année dernière en septembre après la mort d’une femme kurde iranienne de 22 ans, Mahsa Amini, alors qu’elle était détenue par la « police des mœurs » iranienne.

L’Iran est l’un des principaux bourreaux du monde. Au moins 582 personnes ont été exécutées en 2022, contre 333 l’année précédente. La recrudescence des exécutions, y compris pour des infractions liées à la drogue et de vagues accusations d’« inimitié contre Dieu » et de « propagation de la corruption sur terre », a attiré les critiques des responsables de l’ONU et des militants des droits de l’homme.

Rapports supplémentaires des fils.