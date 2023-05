L’Iran exécute trois hommes liés à des manifestations anti-gouvernementales

Commentez cette histoire Commentaire

L’Iran a exécuté vendredi trois hommes en lien avec le mouvement de protestation anti-gouvernemental qui a balayé le pays à partir de l’année dernière. Les trois hommes – Majid Kazemi, Saeed Yaqoubi et Saleh Mirhashemi – ont été accusés d’avoir tué deux membres de la force volontaire Basij du Corps des gardiens de la révolution islamique, ainsi qu’un policier, lors de manifestations contre le régime clérical.

Des groupes de défense des droits disent qu’ils ont été accusés injustement, obligés d’avouer sous la torture et condamnés sans preuves suffisantes, pour dissuader la dissidence. Les exécutions ont suivi « un procès manifestement inéquitable qui ne ressemblait en rien à une procédure judiciaire sérieuse », a déclaré le groupe de défense des droits Amnesty International dans un communiqué.

Trois manifestants risquent la mort en Iran, l’année de plus de 200 exécutions

Jeudi, Washington a mis en garde Téhéran contre l’exécution des peines.

« L’exécution de ces hommes – après ce qui a été largement considéré comme des procès fictifs – serait un affront aux droits de l’homme et à la dignité fondamentale en Iran et partout », a déclaré le porte-parole adjoint du département d’Etat, Vedant Patel, lors d’un point de presse jeudi. « Il ressort clairement de cet épisode que le régime iranien n’a rien appris des manifestations. »

Les autorités ont procédé aux exécutions, pour lesquelles aucune date publique n’avait été fixée, derrière les murs de la prison vendredi matin, après que la Haute Cour iranienne a rejeté un dernier appel, selon l’agence de presse officielle Mizan, affiliée au système judiciaire iranien. L’Iran procède généralement à des exécutions par pendaison.

Amnesty International, citant des « sources bien informées », a découvert que les interrogateurs avaient « suspendu Majid Kazemi la tête en bas et lui avaient montré une vidéo d’eux torturant son frère, qu’ils détenaient également », et l’avaient soumis à « des exécutions simulées au moins 15 fois en le mettant debout ». sur une chaise et lui mettant une corde autour du cou.

Les trois exécutions portent à sept le nombre total de personnes mises à mort dans le cadre des manifestations « Femmes, vie, liberté » contre le régime clérical, au cours desquelles environ 500 manifestants et passants ont également été tués, selon des groupes de défense des droits. Au moins cinq autres personnes sont toujours dans le couloir de la mort, selon HRANA, une agence de presse militante basée en Virginie et spécialisée dans l’Iran. Des dizaines ont été accusés d’infractions capitales.

L’épreuve des trois hommes – connue localement sous le nom d’affaire Ispahan House après un site historique près de l’attaque présumée – a attiré l’attention générale en Iran, comme un signe de la mesure dans laquelle les autorités pourraient être disposées à pousser leur répression en cours dans les mois après les manifestations a diminué.

« Ces exécutions sont destinées à prolonger le règne de la République islamique et seul un coût politique élevé peut empêcher d’autres exécutions de manifestants », a déclaré Mahmood Amiry-Moghaddam, directeur de l’organisation non gouvernementale Iran Human Rights. écrit sur Twitter.

Les trois hommes ont été arrêtés le 21 novembre et accusés d’avoir tué six jours plus tôt lors de manifestations à Ispahan, dans le centre de l’Iran. Les autorités ont accusé les manifestants d’être des émeutiers et d’être sous l’influence d’agences de renseignement étrangères.

Les accusés ont été jugés rapidement, sans accès à leurs propres avocats, et ont été condamnés sans aucune preuve solide les reliant aux décès, ont déclaré les avocats. L’un des juges les plus associés à la condamnation des manifestants à la pendaison les a reconnus coupables de « faire la guerre à Dieu ».

« La rapidité choquante avec laquelle ces hommes ont été conduits à leur mort illustre le mépris flagrant des autorités iraniennes pour le droit à la vie et à un procès équitable », a déclaré Diana Eltahawy, directrice adjointe d’Amnesty International pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, dans un communiqué. Vendredi.

Sans lien avec le mouvement de protestation, l’Iran a procédé cette année à une série « effrayante » de plus d’exécutions, principalement d’hommes issus de minorités accusés d’infractions liées à la drogue, a déclaré le chef des droits des Nations Unies, Volker Turk, dans un récent communiqué.

Avant leur mort, Kazemi, 31 ans, avait une entreprise de fabrication d’ustensiles de cuisine en cuivre, Mirhashemi, 36 ans, était champion de karaté et instructeur de culturisme et Yaqoubi, 38 ans, travaillait dans une société immobilière et soutenait ses parents âgés, selon les dépêches.

Alors que le mouvement de protestation iranien se propageait, Washington a exprimé son soutien et a imposé davantage de sanctions économiques. Mais certains Iraniens ont demandé à la communauté internationale de faire davantage pour demander des comptes aux dirigeants du pays.

Dans sa déclaration publiée vendredi, Amnesty International a exhorté les gouvernements à dénoncer les exécutions et à inculper les responsables iraniens de crimes en vertu du principe de compétence universelle – par lequel un État peut poursuivre certains crimes graves commis dans d’autres pays.