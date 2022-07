L’Iran exécute trois femmes en une seule journée, selon une ONG

Trois femmes ont été exécutées en Iran. (Photo de Vuk Valcic/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

L’Iran a exécuté trois femmes cette semaine, en l’espace d’une journée, pour le meurtre de leur mari.

Il y a une augmentation du nombre de femmes pendues dans le pays – beaucoup de ceux qui ont tué leur mari étaient violents ou se sont mariés en tant qu’épouses d’enfants.

Les dernières pendaisons signifient qu’au moins 10 femmes ont été exécutées en Iran en 2022.

L’Iran a exécuté cette semaine trois femmes en l’espace d’une seule journée, toutes accusées du meurtre de leur mari, a déclaré vendredi une ONG.

On s’inquiète de plus en plus du nombre croissant de femmes pendues en Iran alors que le pays connaît une augmentation des exécutions.

Beaucoup ont tué des maris violents ou se sont mariés en tant qu’épouses d’enfants ou même parents, disent les militants.

Iran Human Rights (IHR), basé en Norvège, a déclaré que le 27 juillet, trois femmes avaient été exécutées dans différentes prisons pour le meurtre de leur mari dans des affaires distinctes, ce qui signifie qu’au moins 10 femmes ont été exécutées par l’Iran en 2022.

Senobar Jalali, un ressortissant afghan, a été exécuté dans une prison à l’extérieur de Téhéran, a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, Soheila Abedi, qui avait épousé son mari alors qu’elle n’avait que 15 ans, a été pendue dans une prison de la ville de Sanandaj, dans l’ouest de l’Iran.

Elle avait commis le meurtre 10 ans après leur mariage et avait été condamnée en 2015, a déclaré IHR.

Faranak Beheshti, qui avait été condamnée il y a environ cinq ans pour le meurtre de son mari, a été exécutée dans la prison de la ville d’Ourmia, dans le nord-ouest du pays, a-t-il ajouté.

Les militants affirment que les lois iraniennes sont contre les femmes, qui n’ont pas le droit de demander unilatéralement le divorce, même en cas de violence domestique et d’abus.

Un rapport d’IHR publié en octobre dernier indique qu’au moins 164 femmes ont été exécutées entre 2010 et octobre 2021.

Mais les militants sont alarmés par une augmentation des exécutions en Iran cette année, qui coïncide avec l’ascension de l’ancien chef de la justice Ebrahim Raisi à la présidence en 2021 et les protestations contre la crise économique.

Au moins 306 personnes ont été exécutées jusqu’à présent en Iran en 2022, selon un décompte d’IHR.

Le Centre Abdorrahman Boroumand pour les droits de l’homme en Iran, basé à Washington, et Amnesty International, basée à Londres, ont déclaré mercredi que l’Iran procédait à des exécutions à un “rythme effroyable” dans une “agression odieuse” contre le droit à la vie.

Parmi les personnes arrêtées ces dernières semaines dans le cadre d’une répression contre les voix critiques figure le réalisateur Mohammad Rasoulof, dont le film déchirant “Il n’y a pas de mal” sur les effets de l’utilisation de la peine de mort en Iran a remporté l’Ours d’or au Festival du film de Berlin 2020.