L’Iran exécute quatre personnes reconnues coupables d’un projet d’attentat à la bombe israélien | Nouvelles

L’Iran a exécuté quatre hommes qui, selon lui, étaient liés à une opération des renseignements israéliens.

Les condamnations à mort ont été exécutées lundi après que la Cour suprême a rejeté les appels, selon les médias officiels iraniens. Le quatuor a été accusé d’avoir planifié un attentat à la bombe ordonné par l’agence israélienne du Mossad.

Les hommes ont été reconnus coupables d’être entrés illégalement en Iran depuis la région kurde du nord de l’Irak pour attaquer une usine de la ville centrale d’Ispahan qui produit des équipements pour le ministère de la Défense et de la logistique des forces armées. L’opération était prévue pour l’été 2022 mais a été déjouée par les renseignements iraniens.

“La condamnation à mort de quatre membres d’un groupe affilié à l’organisation d’espionnage sioniste (…) a été exécutée ce matin”, a rapporté le site Internet de la justice iranienne, Mizan Online.

L’Iran et Israël sont des ennemis de longue date. Ils sont actuellement en conflit sur le programme nucléaire iranien. Israël accuse l’Iran de soutenir des groupes armés, tels que le Hamas et le Hezbollah, avec lesquels il combat. L’Iran affirme qu’Israël a commis un certain nombre d’assassinats de responsables et de scientifiques iraniens, accusations que Tel Aviv ne confirme ni ne nie.

Vague d’exécutions

L’Iran exécute plus de personnes par an que tout autre pays à l’exception de la Chine, selon Amnesty, et le plus souvent par pendaison.

Fin décembre, il a exécuté trois hommes et une femme reconnus coupables de liens présumés avec le Mossad.

La semaine dernière, Mohammed Ghobadlou, un Iranien condamné pour sa participation à des manifestations antigouvernementales fin 2022, a été exécuté. Les critiques ont déclaré que l’accusé souffrait de problèmes de santé mentale.

« Nous sommes alarmés par les informations faisant état d’un procès inéquitable dans le cas de M. Ghobadlou, ainsi que dans d’autres affaires, qui sont loin de respecter les normes de procédure régulière et de procès équitable requises par le droit international des droits de l’homme auquel l’Iran est lié », ont déclaré des experts de l’agence des droits de l’homme de l’ONU après l’exécution de la peine.

« Nous sommes consternés par l’augmentation sans précédent des exécutions en Iran et notons qu’au moins 834 personnes ont été exécutées en 2023, dont 8 personnes associées aux manifestations à l’échelle nationale », ont déclaré les experts. « Nous exhortons le gouvernement iranien à mettre fin à cette horrible vague d’exécutions. »

Le chef des droits de l’homme des Nations Unies, Volker Turk, a déclaré l’année dernière que l’Iran avait un bilan « abominable » en matière d’exécutions, avec une moyenne de plus de 10 personnes pendues chaque semaine.