L’Iran exécute quatre personnes accusées d’espionnage

Les hommes ont été accusés d’avoir porté atteinte à la sécurité nationale au nom d’Israël

L’Iran a exécuté quatre personnes accusées d’espionnage pour le service de renseignement israélien, le Mossad, a annoncé dimanche la Cour suprême du pays. Trois autres ont été condamnés à de lourdes peines de prison.

Selon la décision du tribunal, citée par l’agence de presse Mehr, les quatre hommes “ont été condamnés à mort pour le crime de coopération en matière de renseignement avec le régime sioniste et d’enlèvement” et mis à mort ce matin.

Le tribunal a identifié les quatre hommes comme Hossein Ordoukhanzadeh, Shahin Imani Mahmoudabad, Milad Ashrafi Atbatan et Manouchehr Shahbandi Bojandi et les a appelés « voyous », arguant qu’ils faisaient partie d’un réseau engagé dans « vol et destruction de biens privés et publics, enlèvement », aussi bien que “obtenir de faux aveux”.

Le Mossad les a payés en crypto-monnaie, selon le tribunal, notamment pour les aider à se procurer des armes et du matériel. Ils auraient également reçu des instructions d’un agent israélien basé en Suède.

Lire la suite Un haut commandant promet un “cimetière” pour les ennemis de l’Iran

Pendant ce temps, trois autres accusés ont été condamnés à cinq à dix ans de prison pour atteinte à la sécurité nationale, ainsi que pour avoir aidé à des enlèvements et possession d’armes.

Les sept hommes, qui auraient des casiers judiciaires antérieurs, ont été arrêtés en juin par le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), la force militaire d’élite iranienne.

L’Iran et Israël sont des rivaux régionaux depuis des décennies, chaque pays accusant souvent l’autre d’espionnage. Plus tôt cette année, le service de renseignement intérieur israélien, le Shin Bet, a accusé quatre femmes et un homme d’avoir prétendument tenté de prendre des photos de sites sensibles en Israël pour l’Iran.

Les deux pays sont en désaccord sur un certain nombre de sujets. Israël pense que Téhéran cherche à acquérir des armes nucléaires, une allégation que l’Iran a niée à plusieurs reprises, arguant que son programme nucléaire n’est destiné qu’à des fins pacifiques.

Le mois dernier, le ministre des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian a accusé les pays occidentaux et Israël de tenter d’inciter à une guerre civile dans le pays au milieu de violentes manifestations anti-gouvernementales, qui ont englouti la nation depuis la mi-septembre.