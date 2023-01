L’Iran exécute le ressortissant anglo-iranien Alireza Akbari accusé d’espionnage

Alireza Akbari, un double ressortissant iranien britannique qui avait auparavant occupé un poste de direction au sein du gouvernement iranien, a été exécuté samedi matin, malgré les appels urgents à sa libération lancés par le secrétaire britannique aux Affaires étrangères, James Cleverly.

Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, l’a qualifié d'”acte lâche, perpétré par un régime barbare sans respect pour les droits humains de son propre peuple”.

Sunak, écrivant sur Twitter, a déclaré : « Je suis consterné par l’exécution du citoyen anglo-iranien Alireza Akbari en Iran.

“Mes pensées vont aux amis et à la famille d’Alireza.”

L’Iran a exécuté un ressortissant britannique. Cet acte barbare mérite d’être condamné dans les termes les plus fermes. Cela ne restera pas incontesté. Mes pensées vont à la famille d’Alireza Akbari. — James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) 14 janvier 2023

Astucieusement dit que cela ne passerait pas inaperçu. “Cet acte barbare mérite d’être condamné dans les termes les plus forts possibles”, a-t-il déclaré. “Cela ne restera pas incontesté.”

Akbari avait été reconnu coupable d’espionnage pour le MI6, accuse sa famille.

Les membres de la famille insistent sur le fait que des aveux n’ont été extorqués qu’après la torture, plus de 3 000 heures d’interrogatoire, l’administration de drogues hallucinantes et la promesse qu’il pourrait voir sa famille.

Il a été arrêté il y a plus de trois ans lors d’une visite autorisée par l’État à Téhéran et finalement condamné à mort cet été, mais ce n’est que ces derniers jours que le gouvernement iranien a fait savoir qu’il allait être exécuté.

Sa famille basée au Royaume-Uni, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, avait décidé de garder l’affaire privée, estimant que la pression privée et les appels à la clémence étaient la meilleure voie vers sa libération. Jusqu’à la dernière minute, les renseignements iraniens avaient donné à la famille de faux espoirs que sa vie serait épargnée. Une dernière rencontre avec sa famille basée en Iran a été annulée. Il laisse derrière lui deux filles et un fils.

Vendredi, Cleverly a déclaré que l’Iran ne devait pas donner suite à l’exécution d’Akbari.

De hauts députés britanniques, dont la présidente de la commission restreinte des affaires étrangères, Alicia Kearns, avaient demandé jeudi le retrait de l’ambassadeur britannique à Téhéran si Akbari était exécuté. Le Royaume-Uni est également en train de décider de proscrire le Corps des gardiens de la révolution islamique au Royaume-Uni.

Sa femme a déclaré au Guardian plus tôt cette semaine que son mari était “la victime d’une lutte de pouvoir interne” à l’intérieur de l’Iran.

Akbari a été adjoint au ministère de la Défense du gouvernement réformiste de Mohammad Khatami, qui a été président iranien de 1997 à 2005. Il avait été responsable de la mise en œuvre des conditions de paix de l’ONU après la guerre Iran-Irak.

Saeid Dehghan, un avocat des droits de l’homme basé à Téhéran, a déclaré que la condamnation à mort était politique, ajoutant qu’il s’agissait d’une « exécution sans précédent » dans le cas d’une personne ayant la double nationalité. Il a déclaré que le moment était délibéré avant que le CGRI ne soit placé sur la liste du terrorisme britannique.

Certains prétendent qu’il a été ciblé par une branche des services de renseignement afin de saper le puissant Ali Shamkhani, secrétaire depuis 2013 du conseil national suprême, mais auparavant secrétaire à la Défense de longue date sous Khatami. Shamkhani et Akbari étaient proches, et attaquer Akbari est considéré comme un moyen de saper les efforts de Shamkhani pour rester au pouvoir.

Si c’est le cas, ce sera un coup supplémentaire pour ceux qui espèrent que l’Iran ne tournera pas le dos à l’ouest. Un débat acharné est toujours en cours en Iran au sein du régime sur le refus de l’Iran d’accepter les conditions de relance de l’accord de 2015 limitant le programme nucléaire iranien.

L’Iran condamné pour avoir exécuté deux hommes pour des crimes présumés lors de manifestations Lire la suite

Certains diplomates iraniens ont averti que la position intransigeante de l’Iran signifie que le pays paie un lourd tribut en sanctions et est de plus en plus entraîné dans la sphère d’influence russe, symbolisée par la fourniture controversée de drones iraniens à utiliser par la Russie dans la guerre en Ukraine.

Signe de l’effervescence interne, Seyyed Mohammad Sadr, ancien directeur général de l’Europe et des États-Unis au ministère iranien des Affaires étrangères, a accordé samedi une interview avertissant que l’Iran était sur une voie dangereuse car il était perçu comme ayant perdu sa neutralité dans le guerre d’Ukraine et était devenu complice des Russes.

Après la défaite des réformistes, Akbari avait travaillé dans des groupes de réflexion avant de décider de se lancer dans des affaires privées en voyageant en Autriche, en Espagne et enfin au Royaume-Uni, où il s’est installé.

Dans une longue déclaration justifiant l’exécution d’Akbari, l’agence de presse judiciaire iranienne a déclaré qu’il avait été reconnu coupable de corruption et d’action extensive contre la sécurité intérieure et extérieure du pays par le biais d’espionnage pour l’agence de renseignement du gouvernement britannique.

Ils ont affirmé qu’il avait reçu 1 805 000 €, 265 000 £ et 50 000 $ des services de sécurité britanniques en utilisant des comptes bancaires en Autriche, en Espagne et au Royaume-Uni.

Les agences iraniennes affirment qu’en échange d’informations, il avait reçu une formation à l’information sur la citoyenneté britannique, une formation anti-poursuites, une formation anti-interrogatoire, une couverture d’informations, une formation à la collecte d’informations, des détails sur la manière d’établir une société de couverture à l’étranger afin de induire en erreur les institutions de sécurité iraniennes, ainsi que des outils de communication spéciaux.

Les Iraniens affirment qu’après sa retraite, il a été cultivé par les services de renseignement britanniques, ainsi que par l’ambassadeur britannique à Téhéran, Richard Dalton, rencontrant des agents en Malaisie, aux Émirats arabes unis ainsi qu’en Italie, en Espagne et en Autriche.

Des officiers du renseignement ennemis ont rencontré Akbari à diverses occasions au cours de ses voyages personnels – notamment George, Marco, Jessica, Colin, David – tous des pseudonymes utilisés par les officiers du MI6i, ont affirmé les médias d’État iraniens.

Les Iraniens affirment qu'”Akbari a collecté des informations importantes du pays sur des questions stratégiques dans le domaine de la politique intérieure et étrangère, de la politique régionale, de la défense, des missiles, des négociations nucléaires et des questions économiques liées aux sanctions et les a transmises aux officiers de renseignement britanniques de manière parfaitement informée et ciblée. manière”.

Dans l’une des nombreuses allégations non fondées, les Iraniens allèguent qu’il a fourni des informations sur le scientifique nucléaire iranien Mohsen Fakhrizadeh, qui a été assassiné le 27 novembre 2020, alléguant qu’il a présenté son nom aux services de renseignement. Au moment de l’assassinat de Fakrizadeh, Akbari était déjà en état d’arrestation.

Les services de renseignement iraniens affirment que des dispositions spéciales ont été prises pour les réunions et qu’à chaque voyage une chambre était réservée dans l’hôtel où l’officier étranger était également présent.

Ils affirment également que les services de renseignement britanniques ont fait en sorte qu’il reçoive un congé indéfini pour rester et qu’il ait payé son logement.