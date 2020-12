L’Iran a exécuté un jeune lutteur pour avoir prétendument assassiné un homme, selon des informations diffusées samedi par la télévision d’État du pays, malgré un tollé international pour arrêter l’exécution controversée.

Selon un communiqué, la condamnation à l’encontre de Navid Afkari, 27 ans, a été exécutée samedi matin à la prison d’Adel Abad dans la ville méridionale de Shiraz.

Le cas d’Afkari avait attiré l’attention d’une campagne sur les réseaux sociaux qui le présentait, lui et ses frères, comme des victimes ciblées pour avoir participé à des manifestations contre la théocratie chiite iranienne en 2018.

Les autorités ont accusé Afkari d’avoir poignardé un employé d’une société d’approvisionnement en eau à Shiraz au milieu des troubles.

L’affaire a relancé une demande à l’intérieur du pays de cesser d’appliquer la peine de mort.

Cela a également suscité l’indignation internationale, y compris des appels à la clémence de la part d’organismes sportifs mondiaux comme le Comité international olympique (CIO).

Plus tôt ce mois-ci, le président américain Donald Trump a tweeté sur ses préoccupations concernant le cas d’Afkari.

«Aux dirigeants iraniens, j’apprécierais beaucoup que vous épargniez la vie de ce jeune homme et que vous ne l’exécutiez pas», a écrit Trump la semaine dernière. « Je vous remercie! »

L’Iran a répondu avec un programme télévisé public de près de 11 minutes sur Afkari.

Il comprenait les parents en pleurs de l’employé de la compagnie des eaux assassiné, Hassan Torkaman.

Le colis contenait également des images d’Afkari à l’arrière d’une moto, affirmant qu’il avait poignardé Torkaman dans le dos, sans expliquer pourquoi il aurait perpétré l’agression.

Le segment de la télévision d’État a montré des documents de police flous et a décrit le meurtre comme une «dispute personnelle», sans donner de détails.

Il a déclaré que le téléphone portable d’Afkari était dans la zone et il a montré des images de surveillance de lui marchant dans une rue, parlant sur son téléphone.

Dans un communiqué, Amnesty International avait appelé à une pression internationale sur l’Iran pour qu’il révèle le sort et le sort des frères avant l’annonce de la nouvelle de l’exécution d’Afkari.

«Ces frères sont les dernières victimes du système de justice pénale iranien profondément imparfait, et leur cas est une preuve supplémentaire que les tribunaux iraniens s’appuient systématiquement sur des« aveux »obtenus sous la torture et d’autres mauvais traitements pour obtenir des condamnations pénales, en violation du droit international,» a déclaré Diana Eltahawy, directrice régionale adjointe d’Amnesty International pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.

À la suite de la nouvelle de l’exécution du lutteur, le CIO s’est dit « choqué » par l’événement.

« Il est profondément regrettable que les appels des athlètes du monde entier et tout le travail en coulisse du CIO, avec le Comité national olympique iranien, la Fédération internationale de lutte et la Fédération iranienne de lutte, n’aient pas atteint leur objectif, « a déclaré le CIO.

« L’exécution du lutteur iranien Navid Afkari est une très triste nouvelle », a-t-il ajouté.