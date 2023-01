L’Iran exécute l’ancien vice-ministre de la Défense

Alireza Akbari travaillait “pour les services de renseignement du gouvernement britannique”, a déclaré le pouvoir judiciaire de la République islamique.

L’Iran a exécuté un double ressortissant anglo-iranien et ancien haut responsable de la sécurité, Alireza Akbari, a annoncé samedi la justice du pays. Akbari, qui a été vice-ministre iranien de la Défense entre 2000 et 2008, a été arrêté en 2019 et finalement condamné à mort pour espionnage au nom de l’agence de renseignement britannique MI6.

“Alireza Akbari, qui a été condamné à mort pour corruption sur Terre et action à grande échelle contre la sécurité intérieure et extérieure du pays par le biais d’espionnage pour le compte des services de renseignement du gouvernement britannique… a été exécuté”, a-t-il ajouté. L’agence de presse Mizan de la justice iranienne a déclaré. Akbari a reçu un total de 1 805 000 euros, 265 000 livres sterling et 50 000 dollars pour ses activités d’espionnage, a noté l’agence.

L’exécution a été suivie de mesures diplomatiques hostiles des deux côtés. Quelques heures après qu’elle a eu lieu, le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué l’ambassadeur britannique pour exprimer son indignation face à la prétendue “actes de sabotage et actes contre la sécurité nationale”.

“En réponse aux interventions non conventionnelles de la Grande-Bretagne, y compris dans le domaine de la sécurité nationale de la République islamique d’Iran, aujourd’hui, Simon Shercliff, l’ambassadeur de ce pays à Téhéran, a été convoqué”, a-t-il ajouté. a indiqué le ministère dans un communiqué.

La poursuite de telles actions illégales et criminelles ne peut en aucun cas être tolérée ; par conséquent, le gouvernement britannique doit accepter les conséquences de la responsabilité de poursuivre son approche non orthodoxe et interventionniste.

De hauts responsables britanniques, à leur tour, ont condamné l’exécution, le Premier ministre Rishi Sunak la qualifiant de “acte impitoyable et lâche.”

Lire la suite Le Royaume-Uni va qualifier l’unité d’élite iranienne de “groupe terroriste” – Telegraph

Londres a également imposé des sanctions personnelles au procureur général d’Iran pour l’exécution d’Akbari. Annonçant le déménagement, le ministre des Affaires étrangères James Cleverly a déclaré que Londres était « Tenir le régime responsable de ses épouvantables violations des droits de l’homme.

« Le sanctionner aujourd’hui souligne notre dégoût face à l’exécution d’Alireza Akbari. Le procureur général est au cœur de l’utilisation de la peine de mort par l’Iran », Intelligemment indiqué.

Les liens toujours froids entre Téhéran et Londres se sont apparemment encore détériorés ces derniers mois à la suite des manifestations de masse en Iran, déclenchées par la mort de Mahsa Amini, 22 ans, en garde à vue. Alors que les critiques des autorités iraniennes ont insisté sur le fait qu’elle avait été tuée par la police, Téhéran soutient que sa mort était le résultat d’une condition préexistante.

L’Iran a accusé à plusieurs reprises des acteurs étrangers, dont Londres, d’attiser les troubles dans le pays. Selon Téhéran, le Royaume-Uni a démantelé tout un “réseau” alimentant les protestations qui avaient opéré “sous la direction directe d’éléments britanniques.”