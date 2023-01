L’Iran exécute Alireza Akbari, ex-officiel accusé d’espionnage

L’Iran a exécuté Alireza Akbari, ancien vice-ministre de la Défense et double citoyen britannique, accusé d’espionnage pour le compte de l’agence d’espionnage britannique, a annoncé samedi la justice, dans ce qui semblait être la première exécution depuis des décennies d’un haut responsable iranien. ou double nationalité, et un mouvement susceptible de faire monter les tensions avec l’Occident.

M. Akbari, 61 ans, a été arrêté en Iran en 2019. Sa détention et sa condamnation à mort ont été révélées en début de semaine. Ancien commandant en chef du Corps des gardiens de la révolution et vétéran de la guerre Iran-Irak, il a occupé plusieurs postes de direction dans les domaines de la défense, du nucléaire et de la sécurité nationale pendant près de trois décennies.

Le ministère iranien des Renseignements a qualifié M. Akbari de “super espion” pour le MI6, le service de renseignement extérieur britannique, et l’a accusé d’avoir transmis des informations classifiées de sécurité nationale à l’agence et d’avoir reçu un paiement de plus de 2 millions d’euros. Les médias d’État iraniens et sa famille ont déclaré qu’il avait été arrêté et détenu pendant quatre mois en 2008, soupçonné d’espionnage pour le compte de la Grande-Bretagne, puis libéré sous caution. Il a ensuite voyagé en Autriche, en Espagne et enfin en Grande-Bretagne.

La déclaration du pouvoir judiciaire indique que M. Akbari avait espionné pour la Grande-Bretagne de 2004 à 2009, ainsi que lorsqu’il a “fui le pays” et s’est installé en Grande-Bretagne. Il a indiqué qu’il avait été recruté par des diplomates britanniques à Téhéran sous couvert de partenariats commerciaux.