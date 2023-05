L’Iran exécute 3 hommes pour violence lors des manifestations anti-gouvernementales de l’année dernière

L’Iran a exécuté trois hommes vendredi lors de récentes manifestations, a déclaré la justice du pays sur Twitter.

Majid Kazemi, Saleh Mirhashemi et Saeed Yaghoubi ont été exécutés dans la ville centrale d’Ispahan, a-t-il ajouté.

Ils ont été impliqués dans la mort de deux membres de la force paramilitaire Basij et d’un agent des forces de l’ordre en novembre lors de manifestations à l’échelle nationale.

Des groupes de défense des droits affirment que les trois hommes ont été torturés, contraints à des aveux télévisés et privés d’une procédure régulière.

Les manifestations ont éclaté en septembre dernier après la mort d’une femme kurde iranienne de 22 ans, Mahsa Amini, qui avait été arrêtée par la police des mœurs du pays pour avoir prétendument violé son code vestimentaire islamique strict.

Les manifestations se sont rapidement transformées en appels au renversement de la théocratie qui dirige l’Iran depuis la révolution islamique de 1979.

Les manifestations ont largement diminué ces derniers mois, bien qu’il y ait encore des actes de défi sporadiques, notamment le refus d’un nombre croissant de femmes de porter le hijab, le foulard islamique qui est légalement obligatoire en Iran.

Des prisonniers torturés, selon des groupes de défense des droits

L’Iran a exécuté un total de sept personnes dans le cadre des manifestations. Des groupes de défense des droits affirment qu’eux-mêmes et plusieurs autres condamnés à mort ont été reconnus coupables par des cours secrètes de sécurité de l’État et privés du droit de se défendre.

« L’accusation s’est appuyée sur des » aveux « forcés et l’acte d’accusation était truffé d’irrégularités qui révèlent qu’il s’agissait d’une affaire à motivation politique », a déclaré Hadi Ghaemi, directeur exécutif du Centre pour les droits de l’homme en Iran, basé à New York, à propos des trois exécuté vendredi.

Le groupe a déclaré que Kazemi avait appelé un parent et accusé les autorités de l’avoir torturé en lui fouettant les pieds, en utilisant un pistolet paralysant et en le menaçant d’agression sexuelle.

Amnesty International, basée à Londres, a également critiqué les cas.

« Ne les laissez pas nous tuer »

« La manière choquante avec laquelle le procès et la condamnation de ces manifestants ont été accélérés par le système judiciaire iranien au milieu de l’utilisation d’« aveux » entachés de torture, de graves vices de procédure et d’un manque de preuves est un autre exemple du mépris effronté des autorités iraniennes. pour le droit à la vie et à un procès équitable », a déclaré Diana Eltahawy, directrice adjointe d’Amnesty pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.

Le département d’État américain a appelé jeudi l’Iran à ne pas procéder aux exécutions des trois hommes.

Les trois hommes avaient lancé mercredi un appel au soutien du public dans une note manuscrite disant : « Ne les laissez pas nous tuer.