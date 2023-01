L’Iran exécute 2 hommes arrêtés lors de manifestations

L’Iran a déployé une violence brutale contre les manifestants depuis la mi-septembre, lorsque la mort de Mahsa Amini, 22 ans, sous la garde de la police des mœurs, a déclenché un soulèvement national pour exiger la fin du régime théocratique en Iran. Des groupes de défense des droits affirment qu’au moins 500 personnes ont été tuées par les forces de sécurité, dont 50 enfants, et les Nations Unies affirment qu’au moins 14 000 ont été arrêtées.

Les hommes, Mohammad Mehdi Karami, le champion de karaté, et Seyed Mohammad Hosseini, l’ouvrier de l’usine, ont été pendus samedi à l’aube dans la ville de Karaj près de la capitale, Téhéran, après des procès hâtifs pour avoir participé au meurtre d’un membre du groupe paramilitaire Basij en novembre, selon la justice.

L’Iran a pendu samedi deux hommes, un champion national de karaté de 22 ans et un ouvrier avicole de 39 ans, qui ont participé à des manifestations antigouvernementales et dont les exécutions ont été condamnées comme un stratagème par le gouvernement pour utiliser la violence et semer la peur pour écraser les protestations.

Selon Amnesty International, au moins 13 des manifestants détenus ont été condamnés à mort, parmi lesquels un médecin, un champion de culturisme, un rappeur et un barbier. Deux hommes ont été exécutés en décembre, l’un d’eux a été pendu en public à une grue avec un sac sur la tête.

Télévision d’État iranienne, via EPA

Télévision d’État iranienne, via EPA

Crédit… Télévision d’État iranienne, via EPA

via Amnesty

via Amnesty

Crédit… via Amnesty

Le procès de M. Karami et de M. Hosseini, qui s’est tenu devant le tribunal révolutionnaire iranien, a duré moins d’une semaine et s’est appuyé sur des aveux forcés et des preuves de mauvaise qualité, selon Amnesty International.

Les hommes se sont vu refuser les avocats de leur choix et ont été représentés par des avocats nommés par le gouvernement, selon la famille et les groupes de défense des droits de M. Karami. Les deux hommes avaient nié les allégations portées contre eux.

Depuis septembre, l’Iran est en proie à des manifestations provoquées par la mort d’une jeune femme, Mahsa Amini, alors qu’elle était en garde à vue. Un soulèvement dirigé par des femmes : Retirant leur foulard légalement requis, les femmes iraniennes ont été au premier plan des manifestations, fournissant les images déterminantes du défi.

Police de la morale : L’unité, qui a été l’un des principaux déclencheurs des manifestations qui ont commencé après la mort de Mme Amini, a été fermée dans le cadre d’une concession aux manifestants.

Une répression meurtrière : Depuis le début des manifestations, les forces de sécurité iraniennes ont tué des centaines d’Iraniens, dont des dizaines d’adolescents et d’enfants. Maintenant, les responsables se tournent vers les exécutions publiques.

Taraneh Alidoosti: L’actrice iranienne bien connue a été libérée après avoir passé deux semaines et demie en détention pour avoir condamné la réponse brutale du gouvernement aux manifestations.

Les exécutions ont choqué les Iraniens qui avaient fait campagne et protesté contre l’exécution de manifestants et ont été largement condamnées par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni.

“Consterné par l’exécution par le régime de deux autres jeunes Iraniens après des procès fictifs”, a déclaré Robert Malley, l’envoyé spécial américain pour l’Iran, dans un communiqué. tweeter. « Ces exécutions doivent cesser. Nous et d’autres à travers le monde continuerons à tenir les dirigeants iraniens responsables. »