L’Iran exécute 2 autres hommes détenus dans le cadre de manifestations nationales

La justice iranienne a identifié les personnes exécutées comme Mohammad Karami et Mohammad Hosseini, ce qui en fait quatre hommes connus pour avoir été exécutés depuis le début des manifestations en septembre à la suite de la mort de Mahsa Amini. Tous ont fait face à des procès à huis clos rapides et critiqués au niveau international.

L’agence de presse Mizan du pouvoir judiciaire a déclaré que les hommes avaient été reconnus coupables du meurtre de Ruhollah Ajamian, membre de la force Basij volontaire des Gardiens de la révolution iranienne, dans la ville de Karaj, à l’extérieur de Téhéran, le 3 novembre. Les Basij se sont déployés dans les grandes villes, attaquant et détenant des manifestants, qui dans de nombreux cas ont riposté.

La télévision d’État a également diffusé des images de Karami et Hosseini parlant de l’attaque, bien que le diffuseur diffuse depuis des années ce que les militants décrivent comme des aveux forcés.

Les hommes ont été reconnus coupables du meurtre, ainsi que de « corruption sur Terre », un terme coranique et une accusation qui a été portée contre d’autres au cours des décennies qui ont suivi la révolution islamique de 1979 et qui est passible de la peine de mort.

Au moins 517 manifestants ont été tués et plus de 19 200 personnes ont été arrêtées, selon Human Rights Activists in Iran, un groupe qui a suivi de près les troubles. Les autorités iraniennes n’ont pas fourni de décompte officiel des personnes tuées ou détenues.