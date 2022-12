L’Iran évincé de l’Agence des droits de la femme de l’ONU lors d’un vote soutenu par les États-Unis

L’Iran a été expulsé de l’agence des Nations Unies pour les femmes mercredi lors d’un vote dirigé par les États-Unis qui intervient des mois après la répression brutale de Téhéran contre un soulèvement organisé par des femmes et des jeunes exigeant la fin du régime de la République islamique.

La résolution, soutenue par 29 membres du Conseil économique et social de l’ONU, était le geste symbolique le plus fort à ce jour des Nations Unies en réponse aux efforts de l’Iran pour réprimer un soulèvement dirigé par des femmes qui a commencé en septembre. Fin novembre, le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a voté la création d’une mission d’enquête indépendante chargée d’enquêter et de documenter les violations des droits de l’homme en Iran.

La résolution soutenue par les États-Unis, coparrainée par plus d’une douzaine d’alliés, retire immédiatement l’Iran de la Commission de la condition de la femme, un organe chargé de protéger et de promouvoir les droits des femmes dans le monde, pour le reste de son mandat de quatre ans. .

Linda Thomas-Greenfield, l’ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, a déclaré dans une interview que l’action contre l’Iran envoie un double message.