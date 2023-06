La représentante Maria Elvira Salazar a critiqué l’administration Biden pour son manque de vision claire pour l’Amérique latine et la création d’une opportunité pour des nations rivales, comme l’Iran, d’établir des liens plus étroits et de s’implanter dans l’arrière-cour des États-Unis.

« Le faible leadership de l’administration Biden a permis aux pires acteurs du monde de pénétrer notre hémisphère en toute impunité », a déclaré Salazar, R-Fla., et président du sous-comité de la Chambre sur l’hémisphère occidental, à Fox News Digital dans un communiqué. « [Iranian] Président [Ebrahim] La visite de Raisi à Cuba, au Venezuela et au Nicaragua au mépris des États-Unis démontre l’échec de la politique latino-américaine de l’administration. »

« Nous devons réparer nos relations avec nos amis de la région afin de pouvoir former un front uni contre les pays qui invitent le régime terroriste de la République islamique dans notre hémisphère », a-t-elle ajouté.

Raisi a commencé sa visite en Amérique latine cette semaine avec des plans pour s’arrêter au Venezuela, au Nicaragua et à Cuba, selon l’agence de presse d’État iranienne IRNA. La visite permettra à Raisi de rencontrer en personne les dirigeants des trois pays, qui signeront chacun des documents visant à élargir la coopération bilatérale avec l’Iran.

Les pays coopéreront sur les questions économiques, politiques et scientifiques, mais aucun autre détail sur les sujets n’a été fourni par l’IRNA.

Raisi s’est rendu pour la première fois au Venezuela, où il a été photographié avec le président Nicolas Maduro et a dénoncé les sanctions paralysantes que les deux pays subissent aux mains des États-Unis.

« Ils ne veulent pas que les deux pays, l’Iran et le Venezuela, soient indépendants », a déclaré Raisi, faisant référence au gouvernement américain. Il a déclaré que les liens entre les deux pays « ne sont pas normaux mais plutôt une relation stratégique » et qu’ils partagent des « intérêts communs » et des « ennemis communs ».

Des pays d’Amérique latine ont déjà exprimé leur frustration à l’égard de l’administration Biden face au manque de politique claire pour la région. Le vice-président salvadorien Félix Ulloa Jr. avait précédemment déclaré à Fox News Digital que les États-Unis devaient élaborer un plan bipartite complet pour gérer l’immigration et qu’une lettre au vice-président Kamala Harris appelant au dialogue sur le sujet était restée sans réponse.

Pendant ce temps, l’Iran a travaillé avec le Venezuela pour coordonner les manœuvres géopolitiques, économiques et militaires contre les États-Unis, a déclaré l’ancien diplomate et actuel dissident politique vénézuélien Isaias Medina à Fox News Digital.

L’objectif principal de l’Iran, selon Emanuele Ottolenghi, chercheur principal à la Fondation pour la défense des démocraties, est de « construire des alliances avec des mouvements et des gouvernements partageant les mêmes idées… pour éroder l’influence américaine dans l’hémisphère occidental et défier les États-Unis dans leur propre arrière-cour ».

Au cours des deux dernières années, l’Iran a aidé le Venezuela à « rebondir, rénover, récupérer » son industrie pétrolière, qui a subi de lourdes pertes en raison des sanctions américaines, et les deux pays coopèrent dans un « ensemble de plans mutuellement bénéfiques pour éviter » ces mêmes sanctions. , dit Ottolenghi.

« [Raisi] souscrit à la notion émergente d’un monde multipolaire, un monde qui défie une fois de plus la domination américaine et l’ordre fondé sur des règles que les États-Unis soutiennent et ont largement créé », a déclaré Ottolenghi, ancien directeur de l’AJC Transatlantic Institute à Bruxelles et des études sur Israël au St. Antony’s College de l’Université d’Oxford. » Cela implique, bien sûr, de réduire l’influence américaine au profit de puissances rivales telles que la Russie et la Chine. »

« Ainsi, alors que l’Iran, bien sûr, n’est pas la Russie et certainement pas la Chine, il se considère comme une puissance émergente qui peut jouer le même type de jeu et bénéficier de l’érosion globale de l’influence américaine et de la capacité des États-Unis à définir le les règles et les outils, que ce soit sur les marchés financiers ou le commerce ou dans les nouvelles normes mondiales, etc. », a-t-il ajouté.

« Bien sûr, le Venezuela, Cuba, le Nicaragua, les trois pays les plus autoritaires de la région, sont tous alignés sur cette vision », a déclaré Ottolenghi. « Ils bénéficient tous d’un changement de perspective, d’alliances commerciales, d’une coopération vers des pouvoirs de fixation des prix, et l’Iran est l’un d’entre eux. »

Le département d’État n’a pas répondu à une demande de commentaire de Fox News Digital au moment de la publication.

Reuters et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.