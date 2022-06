L’Iran et l’UE déclarent que les pourparlers nucléaires de Vienne reprendront dans les prochains jours

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

L’accord pourrait aider à apaiser les tensions après que les pourparlers aient stagné pendant des mois, tandis que l’Iran enrichit l’uranium plus près que jamais des niveaux de qualité militaire sous une surveillance internationale décroissante.

Téhéran, Iran – L’Union européenne et l’Iran ont convenu samedi de reprendre les négociations à Vienne dans les prochains jours sur l’accord nucléaire en lambeaux de Téhéran avec les puissances mondiales.

“Les jours à venir signifient les jours à venir, je veux dire rapidement, immédiatement”, a déclaré Borell, ajoutant que les États-Unis, qui se sont unilatéralement retirés de l’accord sur le nucléaire en 2018 et ont imposé des sanctions économiques sévères à l’Iran, devraient également reprendre les négociations. “Les négociations doivent reprendre, et c’est une décision qui doit être prise à Téhéran et à Washington”, a-t-il déclaré.