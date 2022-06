L’Iran et l’UE déclarent que les pourparlers nucléaires de Vienne reprendront dans les prochains jours

Téhéran, Iran (AP) – L’Union européenne et l’Iran ont convenu samedi de reprendre les négociations à Vienne dans les prochains jours sur l’accord nucléaire en lambeaux de Téhéran avec les puissances mondiales.

L’accord pourrait aider à apaiser les tensions après que les pourparlers aient stagné pendant des mois, tandis que l’Iran enrichit l’uranium plus près que jamais des niveaux de qualité militaire sous une surveillance internationale décroissante.

Lors d’une conférence de presse conjointe avec le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian à Téhéran, le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borell, a déclaré que les négociations reprendraient bientôt.

“Les jours à venir signifient les jours à venir, je veux dire rapidement, immédiatement”, a déclaré Borell, ajoutant que les États-Unis, qui se sont unilatéralement retirés de l’accord sur le nucléaire en 2018 et ont imposé des sanctions économiques sévères à l’Iran, devraient également reprendre les négociations. “Les négociations doivent reprendre, et c’est une décision qui doit être prise à Téhéran et à Washington”, a-t-il déclaré.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a provoqué un « changement tectonique » dans la géopolitique, rendant plus urgent que jamais de parvenir à un accord qui permettrait à l’Iran de vendre son pétrole sur les marchés mondiaux.

“Dans un tel environnement, la conclusion de notre accord historique est plus importante que jamais”, a-t-il déclaré.

Amirabdollahian a déclaré que son pays était prêt à reprendre les pourparlers : « Nous essaierons de résoudre les problèmes et les différends… ce qui est important pour la République islamique d’Iran, c’est de bénéficier pleinement de l’accord conclu en 2015 sur le plan économique.

Plus tôt ce mois-ci, l’Iran a retiré 27 caméras de surveillance de l’Agence internationale de l’énergie atomique de l’ONU, ce qui, selon son directeur, pourrait porter un “coup fatal” à l’accord nucléaire.

L’ancien président Donald Trump a retiré les États-Unis de l’accord en 2018, et les sanctions qu’il a imposées ont coupé la plupart des revenus pétroliers et des transactions financières internationales de l’Iran.

Le coordinateur européen des pourparlers sur le nucléaire, Enrique Mora, a effectué plusieurs voyages ces derniers mois à Téhéran pour tenter de sortir de l’impasse, mais sans résultat.

La visite de Borrell signale une urgence européenne croissante pour relancer les pourparlers de Vienne – qui ont rompu en mars. Les espoirs d’une percée se sont estompés alors que l’Iran fait progresser rapidement son programme nucléaire et diminue la surveillance internationale.

