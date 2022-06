L’Iran et les États-Unis vont entamer des pourparlers indirects sur le nucléaire au Qatar

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – L’Iran et les États-Unis semblaient prêts mardi à entamer des pourparlers indirects au Qatar visant à trouver un moyen de sauver l’accord nucléaire en lambeaux de Téhéran avec les puissances mondiales.

La société d’État Tehran Times a publié une photo du principal négociateur nucléaire iranien, Ali Bagheri Kani, dans le hall d’un hôtel avec l’ambassadeur d’Iran au Qatar Hamidreza Dehghani. Le journal précise que Bagheri Kani était à Doha, la capitale qatarie, pour la reprise des pourparlers.

Rob Malley, le représentant spécial américain pour l’Iran, est arrivé au Qatar lundi soir avant les pourparlers. L’ambassade des États-Unis au Qatar a déclaré que Malley avait rencontré le ministre qatari des Affaires étrangères Mohammed bin Abdulrahman Al Thani pour discuter des “efforts diplomatiques conjoints pour résoudre les problèmes avec l’Iran”, mais a refusé de donner immédiatement d’autres détails sur son voyage.

L’Iran et les puissances mondiales ont convenu en 2015 de l’accord sur le nucléaire, qui a vu Téhéran limiter drastiquement son enrichissement d’uranium en échange de la levée des sanctions économiques. En 2018, le président de l’époque, Donald Trump, a unilatéralement retiré l’Amérique de l’accord, augmentant les tensions dans tout le Moyen-Orient et déclenchant une série d’attaques et d’incidents.

Les pourparlers à Vienne sur la relance de l’accord sont en “pause” depuis mars. Depuis l’effondrement de l’accord, l’Iran utilise des centrifugeuses avancées et un stock d’uranium enrichi en croissance rapide.

The Associated Press