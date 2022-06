L’Iran et les États-Unis vont entamer des pourparlers indirects sur le nucléaire au Qatar

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

DUBAÏ, Émirats arabes unis – L’Iran et les États-Unis semblaient prêts mardi à entamer des pourparlers indirects au Qatar visant à trouver un moyen de sauver l’accord nucléaire en lambeaux de Téhéran avec les puissances mondiales. La société d’État Tehran Times a publié une photo du principal négociateur nucléaire iranien, Ali Bagheri Kani, dans le hall d’un hôtel avec l’ambassadeur d’Iran au Qatar Hamidreza Dehghani. Le journal précise que Bagheri Kani était à Doha, la capitale qatarie, pour la reprise des pourparlers.

Rob Malley, le représentant spécial américain pour l’Iran, est arrivé au Qatar lundi soir avant les pourparlers. L’ambassade des États-Unis au Qatar a déclaré que Malley avait rencontré le ministre qatari des Affaires étrangères Mohammed bin Abdulrahman Al Thani pour discuter des “efforts diplomatiques conjoints pour résoudre les problèmes avec l’Iran”, mais a refusé de donner immédiatement d’autres détails sur son voyage.

Le ministère des Affaires étrangères du Qatar a ensuite publié une déclaration disant qu’il “se félicitait” d’accueillir les pourparlers. Il a déclaré que les pourparlers visaient à rétablir l’accord “d’une manière qui soutient et renforce la sécurité, la stabilité et la paix dans la région et ouvre de nouveaux horizons pour une coopération et un dialogue régionaux plus larges avec la République islamique d’Iran”.

L’Iran et les puissances mondiales ont convenu en 2015 de l’accord sur le nucléaire, qui a vu Téhéran limiter drastiquement son enrichissement d’uranium en échange de la levée des sanctions économiques. En 2018, le président de l’époque, Donald Trump, a unilatéralement retiré l’Amérique de l’accord, augmentant les tensions dans tout le Moyen-Orient élargi et déclenchant une série d’attaques et d’incidents.

Les pourparlers à Vienne sur la relance de l’accord sont en “pause” depuis mars. Depuis l’effondrement de l’accord, l’Iran utilise des centrifugeuses avancées et un stock d’uranium enrichi en croissance rapide.

Alors même que les négociateurs se réunissaient à Doha, le chef du nucléaire iranien a confirmé mardi que l’Iran avait commencé à installer une nouvelle cascade de centrifugeuses avancées dans son installation souterraine de Fordo.

L’Agence internationale de l’énergie atomique signalé plus tôt que l’Iran prévoyait d’enrichir de l’uranium grâce à une nouvelle chaîne de 166 centrifugeuses IR-6 avancées sur le site. Une cascade est un groupe de centrifugeuses travaillant ensemble pour enrichir plus rapidement l’uranium.

« Nous suivrons les mesures selon les plans établis », a déclaré Eslami, sans dire à quel niveau la nouvelle cascade sera enrichissante.

Plus tôt ce mois-ci, L’Iran a retiré 27 caméras de surveillance de l’AIEA faire pression sur l’Occident pour qu’il conclue un accord. Le directeur général de l’AIEA a averti qu’il pourrait porter un “coup fatal” à l’accord alors que Téhéran enrichit l’uranium plus près que jamais des niveaux de qualité militaire.

Les experts en non-prolifération avertissent que l’Iran a suffisamment enrichi jusqu’à 60% de pureté – une courte étape technique par rapport aux niveaux de qualité militaire de 90% – pour fabriquer une arme nucléaire, s’il décidait de le faire.

L’Iran insiste sur le fait que son programme est à des fins pacifiques, bien que les experts de l’ONU et les agences de renseignement occidentales disent que l’Iran avait un programme nucléaire militaire organisé jusqu’en 2003.

Construire une bombe nucléaire prendrait encore plus de temps à l’Iran s’il poursuivait une arme, disent les analystes, bien qu’ils préviennent que les avancées de Téhéran rendent le programme plus dangereux. Israël a menacé dans le passé de mener une frappe préventive pour arrêter l’Iran – et est déjà suspecté dans une série de meurtres récents visant des responsables iraniens.