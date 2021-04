Le président Biden a promis de ramener les États-Unis dans l’accord, ce qui signifierait la suppression des quelque 1600 sanctions imposées à l’Iran après que M. Trump se soit retiré d’un accord qu’il considérait comme trop faible et a tenté d’amener l’Iran à renégocier par le biais économique. pression. En partie à cause de ces sanctions, les signataires européens n’ont pas fourni les avantages économiques attendus par l’Iran. Après environ un an, en 2019, l’Iran a commencé à violer les limites d’enrichissement de l’accord.

Les nouveaux groupes de travail visent à créer une feuille de route pour un retour synchronisé des deux pays vers la conformité. Mais même s’il y a accord, la vérification prendra un certain temps compte tenu des complications techniques et de l’absence de confiance des deux côtés.

Par exemple, les entreprises qui veulent faire des affaires avec l’Iran, et qui ont été gravement brûlées lorsque M. Trump a réimposé de puissantes sanctions américaines, voudront être sûres qu’une nouvelle administration ne réimposera pas les sanctions. L’Iran voudra voir des avantages économiques, pas seulement leur promesse, et les États-Unis voudront que l’Agence internationale de l’énergie atomique s’assure que l’Iran est revenu à la conformité et ne triche pas, comme il l’a fait dans le passé.

À Vienne, l’Iran a rencontré les autres membres actuels de l’accord – Grande-Bretagne, Chine, France, Allemagne et Russie, sous la présidence de l’Union européenne – dans une grande salle de bal d’un hôtel, tandis que l’équipe américaine, dirigée par l’envoyé spécial Robert Malley, travaillé séparément dans un hôtel voisin. L’Iran a refusé de rencontrer directement les États-Unis, les Européens ont donc entrepris une sorte de diplomatie de navette.

Les États-Unis veulent également persuader l’Iran de négocier des délais plus longs pour l’accord et d’entamer de nouvelles discussions sur la limitation des missiles iraniens et le soutien aux alliés et aux milices chiites dans la région, y compris en Syrie, en Irak et au Liban. L’Iran a déclaré qu’il n’avait aucun intérêt à envisager de nouvelles négociations jusqu’à ce que les États-Unis rétablissent le statu quo ante et rejoignent l’accord.

Plus généralement, les responsables américains tentent de déterminer si les États-Unis et l’Iran peuvent s’entendre sur la manière dont chacun peut revenir en conformité avec l’accord nucléaire – ou, du moins, travailler à combler les lacunes d’une compréhension mutuelle.

L’Iran était représenté par Abbas Araghchi, le vice-ministre des Affaires étrangères, qui a joué un rôle crucial dans la négociation de l’accord de 2015, officiellement connu sous le nom de Plan d’action global conjoint, avec l’administration du président Barack Obama et de M. Biden, alors vice-président.

M. Araghchi a déclaré dans un communiqué après les pourparlers que la levée des sanctions américaines serait «la première et la plus nécessaire étape dans la relance du JCPOA. La République islamique d’Iran est pleinement prête à mettre fin à ses activités nucléaires de représailles et à revenir à ses engagements complets dès Les sanctions américaines sont levées et vérifiées. »