L’Iran et les États-Unis avancent un accord pour échanger des prisonniers et libérer des fonds pétroliers

Jeudi, l’Iran a fait sortir quatre Américains de la tristement célèbre prison d’Evin et les a assignés à résidence dans la première étape d’un accord majeur mais ténu. entre les deux adversaires de longue date, selon des personnes familières avec les négociations.

La Maison Blanche a applaudi le mouvement des Américains emprisonnés mais a refusé de préciser les termes de son accord plus large avec l’Iran, affirmant que les négociations « restent en cours et sont délicates ». Les personnes proches du dossier ont déclaré que l’Iran devrait accorder la liberté à cinq Américains au total – dont une personne assignée à résidence avant l’annonce – en échange de la libération par Washington de plusieurs Iraniens emprisonnés et de la libération de 6 milliards de dollars de revenus pétroliers iraniens détenus dans le Sud. Corée.