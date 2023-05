L’Iran et l’Egypte vont rétablir leurs relations diplomatiques

Un haut législateur de Téhéran a révélé que des pourparlers étaient en cours en Irak

L’Iran et l’Égypte sont sur la bonne voie pour rétablir les relations diplomatiques et rouvrir leurs ambassades respectives, a déclaré un membre de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien.

Le député Fada-Hossein Maleki a ajouté que le président Ebrahim Raisi et son homologue égyptien, Abdel Fattah el-Sisi, se rencontreront en personne dans un proche avenir.

S’adressant dimanche à l’agence de presse iranienne Tasnim, Maleki a déclaré que des pourparlers entre Téhéran et Le Caire se déroulaient actuellement en Irak. Le législateur a qualifié l’atmosphère des négociations de positive.

En janvier, le ministère iranien des Affaires étrangères a révélé que son chef, Hossein Amir-Abdollahian, s’était entretenu avec le chef de l’État égyptien fin 2022. Le porte-parole du ministère avait déclaré à l’époque que les deux pays « n’ont fondamentalement aucun problème pour le dialogue, les réunions et les échanges de vues. »

Les relations entre Le Caire et Téhéran ont été rompues en 1980 à la suite de la révolution islamique en Iran.

Entre-temps, à la mi-mars, l’Iran et l’Arabie saoudite, rivaux de longue date, ont annoncé qu’ils envisageaient de rétablir les relations diplomatiques, qu’ils ont rompues en 2016.

Les pourparlers et l’accord qui a suivi entre les deux puissances régionales ont été négociés par la Chine, les États-Unis étant manifestement absents de l’affaire.

Le fait que Pékin ait réussi à faire dialoguer les deux rivaux et à parvenir à un accord a été annoncé comme une victoire majeure de la diplomatie chinoise.

Riyad a également engagé des négociations avec les rebelles chiites houthis au Yémen le mois dernier, laissant espérer que le conflit sanglant, qui fait rage depuis 2015, pourrait bientôt prendre fin.

La guerre au Yémen est largement considérée comme une guerre par procuration entre l’Arabie saoudite et l’Iran.

À la fin du mois dernier, le journal chinois le Quotidien du Peuple a rapporté que le président Xi Jinping avait personnellement joué un rôle central en persuadant Riyad et Téhéran de normaliser leurs relations.