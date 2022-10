L’Iran et le Venezuela renforcent une dangereuse alliance militaire et économique pour défier les États-Unis

Dans un geste largement fustigé par les républicains, le président Biden a récemment cherché à reprendre Importations de pétrole vénézuélien en échange d’une promesse d’élections libres et équitables en 2024, une décision qui, selon les critiques, ne ferait que renforcer la main de la dictature de Nicolás Maduro. Cette décision intervient à un moment de relations plus étroites entre les deux ennemis américains.

L’Iran et le Venezuela, tous deux membres de l’OPEP riches en pétrole et jouissant du statut de paria international, ont récemment trouvé leur solidarité dans des manœuvres géopolitiques, économiques et militaires coordonnées contre l’ennemi commun partagé, les États-Unis, qui les ont soumis à un régime de sanctions économiques pendant des années.

Les liens entre les nations étaient étroits sous le président socialiste vénézuélien Hugo Chavez, mais se sont encore renforcés sous Maduro, qui a cherché une bouée de sauvetage auprès du régime islamiste iranien. Alors que le Venezuela possède ce que l’on pense être les plus grands gisements de pétrole au monde, des années de mauvaise gestion, de corruption et de problèmes de maintenance ont considérablement entravé ses capacités de production et de raffinage.

L’ancien diplomate et actuel dissident politique vénézuélien Isaias Medina considère l’alliance comme une menace claire et actuelle pour les États-Unis : “À mon avis, les pays de l’Axe du Mal augmentent leur présence sur le territoire vénézuélien pour renforcer leur politique d’État de contrôle de facto d’un gouvernement basé sur une guerre asymétrique contre l’Occident… c’est là que les intérêts du Venezuela-Iran-Chine-Russie-Cuba s’alignent.” Medina a quitté son poste au sein de la mission vénézuélienne auprès de l’ONU où il a occupé un poste de direction sur les politiques de Maduro.

Les analystes géopolitiques ont noté que le régime de Maduro poursuit désormais une politique qui offre un contrôle économique et territorial aux États voyous en échange de l’accès à ses vastes ressources, notamment le pétrole, l’or et potentiellement même l’uranium.

L’OPPOSITION DU VENEZUELA NOUS PRESSE POUR SUSPENDRE SON EXAMEN DES IMPORTATIONS DE PÉTROLE

En juin de cette année, le Venezuela et l’Iran ont signé un plan de coopération de 20 ans qui implique une assistance iranienne dans la réparation et l’entretien des raffineries vénézuéliennes existantes, ainsi que d’autres compétences techniques et d’ingénierie. Les deux nations ont également signé un accord par lequel l’Iran livrera quatre pétroliers au Venezuela par l’intermédiaire de la société iranienne SADRA. Des vols hebdomadaires entre Caracas et Téhéran ont commencé en juillet, laissant supposer que le fret pourrait inclure du matériel militaire.

Actuellement, le Venezuela manque à la fois de capital d’investissement et d’expertise pour ressusciter son industrie pétrolière autrefois formidable. Avec Rosneft russe mis à l’écart par les sanctions américaines, le régime de Maduro s’est tourné vers l’Iran pour combler le vide. L’Iran a déjà envoyé des flottes de navires-citernes chargés de carburant pour atténuer les crises vénézuéliennes, et a également aidé à exporter le brut vénézuélien face aux sanctions américaines paralysantes qui ont dans une certaine mesure effrayé la Russie et la Chine, des alliés de longue date.

Une nouvelle caractéristique curieuse de la relation Iran-Venezuela implique un nouveau supermarché, Megasis, lancé en 2020. Perché à l’est de Caracas, le mégastore de 200 000 pieds carrés se trouve à côté du bidonville le plus grand et le plus notoire du Venezuela, Petare, où il stocke un gamme éblouissante de plus de 2 500 produits iraniens, dont beaucoup sont considérés comme des nouveautés pour ses nouveaux clients.

Cependant, Medina considère l’entreprise comme “un autre écran de fumée pour masquer leurs véritables intentions… la rentabilité n’est pas leur intérêt, c’est simplement le visage public cachant le véritable agenda derrière le ‘supermarché’ : accords sur les armes, formation, échange de ressources stratégiques, pétrole, et du matériel militaire d’une part, et peut-être même de l’uranium d’autre part.”

L’OPPOSITION DU VENEZUELA NOUS PRESSE POUR SUSPENDRE SON EXAMEN DES IMPORTATIONS DE PÉTROLE

Le dissident iranien Banafsheh Zand considère le supermarché lui-même comme un stratagème de relations publiques, conçu pour masquer les intentions les plus néfastes de la part des deux régimes : « Il est conçu pour montrer (au peuple vénézuélien)… que nous sommes si compétents et bons dans les relations extérieures, nous ont en fait des amis qui viennent nous aider… des gens qui se soucient du peuple vénézuélien. »

Cependant, étant donné les difficultés économiques et les privations actuelles en Iran, Zand soutient qu’il s’agit d’un projet de vanité inconvenant.

“C’est la démonstration ultime de qui sont ces gens. En Iran, le prix des produits de base ordinaires explose ; un œuf coûte l’équivalent de 5 $… C’est une jolie façon de montrer du doigt le reste du monde.”

Le Venezuela a vu les États-Unis et la plupart de ses alliés reconnaître le chef de l’opposition Juan Guaido comme président, tandis que Maduro et ses principaux lieutenants ont été inculpés par le ministère américain de la Justice pour trafic de drogue et blanchiment d’argent.

LE DÉPARTEMENT D’ÉTAT A FAIT UN “CALCUL” POUR DONNER LA PRIORITÉ À L’ACCORD NUCLÉAIRE IRANIEN SUR LES QUESTIONS DE DROITS HUMAINS

L’Iran cherche actuellement à renégocier l’accord sur le nucléaire iranien avec l’administration Biden, malgré les objections véhémentes des républicains du Congrès et de certains démocrates. Il est également menacé par les violentes manifestations qui ont balayé le pays ces dernières semaines. Le président iranien Ebrahim Raisi a blâmé les États-Unis pour les troubles, alléguant qu’ils cherchaient à semer « le chaos, la terreur et la destruction ».

Avec un flux constant de pétroliers, de cargos et d’avions entre les deux pays, le supermarché est probablement un petit élément dans une bataille géopolitique beaucoup plus néfaste impliquant le blanchiment d’argent, le trafic d’armes, le trafic de drogue et la dictature.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Medina soutient que les relations Venezuela-Iran impliquent “l’union de pièces stratégiques convergeant contre les intérêts occidentaux : le Venezuela est le siège de ces pays de l’Axe du Mal, cherchant à gagner du terrain en Amérique du Sud et à déstabiliser l’Occident”.

L’intention du gouvernement vénézuélien consiste également à s’infiltrer aux États-Unis. Zand allègue que « le gouvernement du Venezuela crée de faux passeports pour les ressortissants iraniens, syriens et yéménites » afin de faciliter leur circulation vers et à travers l’Occident, mais « l’administration Biden est prête à conclure un accord avec un régime qui fait cela ».