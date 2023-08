L’Iran et l’Arabie Saoudite parmi les six nouveaux pays invités à rejoindre le bloc BRICS pour rivaliser avec le G7 | Nouvelles du monde

Un groupe de nations commerçantes connu sous le nom de BRICS, qui espère rivaliser avec le G7, est sur le point de croître en taille après avoir invité six nouveaux pays à le rejoindre, dont l’Iran et l’Arabie saoudite.

BRICS – qui comprenaient jusqu’à présent le Brésil, Russie, Inde, Chineet l’Afrique du Sud – ont annoncé l’élargissement proposé lors du sommet de trois jours du groupe à Johannesburg.

Le bloc a invité l’Arabie saoudite, l’Iran, l’Éthiopie, l’Égypte, l’Argentine et les Émirats arabes unis à se joindre à lui. Ils seront formellement admis le 1er janvier 2024.

Les BRICS, fondés en 2009, espèrent défendre « le Sud global » et servir de contrepoids aux nations politiquement dominantes du G7. Le G7 comprend le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, la France, l’Italie, le Japon et l’Allemagne.

Les responsables des BRICS ont contesté les craintes selon lesquelles le bloc développe une position anti-occidentale sous l’influence de la Chine et de la Russie.

Ses cinq pays fondateurs abritent 40 % de la population mondiale et sont responsables de plus de 30 % de la production économique mondiale.

En savoir plus:

Ukraine : l’avion Prigozhin « abattu par une bombe dans une caisse de vin »

« Un nouveau chapitre pour les pays en développement »

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré lors du sommet : « Les BRICS ont entamé un nouveau chapitre dans leurs efforts pour construire un monde juste, un monde qui soit également inclusif et prospère. »

« Cette augmentation du nombre de membres est historique », a déclaré le président chinois Xi Jinping » a déclaré suite à l’annonce. « Cela montre la détermination des pays BRICS à s’unir et à coopérer avec l’ensemble des pays en développement. »

Cette expansion est la première des BRICS, mais il est peu probable qu’elle soit la dernière, puisque le groupe affirme que 16 autres pays ont également officiellement demandé à les rejoindre.

« Nous avons un consensus sur la première phase de ce processus d’expansion et d’autres phases suivront », a déclaré Ramaphosa lors d’un point de presse.

Quatre des cinq dirigeants des BRICS sont à Johannesburg pour le sommet annuel.

Poutine attaque l’Occident – à distance en raison du risque d’arrestation

Vladimir Poutine n’a pas voyagé après que la Cour pénale internationale a émis une mandat d’arrêt contre son arrestation pour l’enlèvement d’enfants en Ukraine en mars.

La Russie a été représentée à Johannesburg par le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, tandis que Poutine a prononcé un discours vidéo préenregistré de 17 minutes mardi.

Tous les regards sont actuellement tournés vers la Russie, alors que les autorités affirment que Le chef du groupe de mercenaires Wagner, Eugène Prigojine, a été tué dans un accident d’avionmais Poutine n’a pas encore pris connaissance de ces informations.

Image:

Poutine a assisté aux réunions du sommet par liaison vidéo. Photo : Spoutnik/Reuters





Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:10

Vladimir Poutine s’est exprimé lors du sommet des BRICS en Afrique du Sud par liaison vidéo



Lors d’une deuxième apparition par vidéo au sommet des BRICS, le président a promis que Moscou approfondirait ses liens avec les pays africains et serait un fournisseur fiable de nourriture et de carburant – avant de s’en prendre aux puissances occidentales et au « néolibéralisme ».

Poutine a également déclaré que les approvisionnements russes en carburant aideraient les pays africains à maintenir la hausse des prix au minimum et que la transition mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone devra être « progressive, équilibrée et soigneusement calibrée ».

Il a ensuite affirmé que les anciennes puissances coloniales occidentales « cherchaient à résoudre leurs problèmes aux dépens des autres, en continuant à siphonner sans vergogne les ressources des pays en développement ».

« Ils tentent de remplacer le système de droit international par leur propre « ordre » fondé sur des règles que personne n’a vues », a-t-il affirmé.