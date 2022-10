L’Iran et l’Arabie saoudite, ennemis historiques, aident la Russie dans sa guerre en Ukraine

Commentez cette histoire Commentaire

RIGA, Lettonie – Un incident de micro chaud à la télévision pro-Kremlin la semaine dernière a confirmé que les drones que Moscou utilise pour tuer des Ukrainiens et pour détruire les infrastructures ukrainiennes sont fabriqués et fournis par l’Iran – exposant les démentis répétés de Moscou et de Téhéran comme faux. “Nous savons tous que les drones sont iraniens”, a déclaré Ruslan Pukhov, un expert militaire proche du ministère russe de la Défense. Raconté les présentateurs de la télévision RBC, ignorant manifestement qu’ils étaient en direct. “Mais le gouvernement ne l’a pas admis”, a-t-il marmonné. Il a comparé la situation à une partie du corps que tout le monde sait avoir mais que personne ne mentionne jamais en bonne compagnie.

Les dénégations publiques de la Russie et de l’Iran, malgré des preuves accablantes, mettent en évidence le terrain d’entente grandissant entre deux nations liées plus étroitement que jamais par la vision du monde anti-occidentale de leurs dirigeants et l’adhésion aux théories du complot, leur volonté d’utiliser la violence pour atteindre des objectifs régionaux, leur économie l’isolement sous sanctions, la répression brutale de leurs propres citoyens et leur prédilection pour les mensonges officiels.

La relation de complaisance est devenue de plus en plus vitale pour la Russie, qui a subi de graves revers dans sa guerre en Ukraine et, aussi humble que cela puisse être pour une superpuissance en herbe, se tourne vers l’Iran pour des drones d’attaque et des missiles – potentiellement en violation des sanctions de l’ONU qui La Russie a approuvé.

Le resserrement des liens pourrait redessiner les alliances régionales pour les décennies à venir, alors que le Kremlin équilibre des relations de concurrence délicates – avec l’Iran pour les armes et le soutien pour soutenir la guerre – et avec l’Arabie saoudite, le rival acharné de l’Iran, pour maintenir les prix du pétrole élevés et le trésor de guerre de la Russie débordant .

Les ventes d’armes de l’Iran à la Russie marquent un changement sismique – la première intervention de la république islamique dans une guerre européenne et un rôle militaire qui pose des risques incertains pour les États-Unis, Israël, la Turquie et d’autres.

“C’est un chapitre absolument nouveau dans les relations Iran-Russie”, a déclaré Henry Rome, analyste iranien au Washington Institute for Near East Policy. “C’est une décision assez décisive de la part des Iraniens de s’injecter si fermement dans une guerre sur le sol européen.”

“Attacher votre wagon à un pays comme la Russie, qui, même dans le meilleur des cas pour la Russie dans le contexte de cette guerre, laissera la Russie profondément affaiblie et endommagée, est certainement une proposition risquée”, a déclaré Rome.

La guerre de la Russie contre l’Ukraine a bouleversé l’ordre géopolitique d’une manière jamais vue depuis la chute du mur de Berlin. Avec des menaces persistantes de frappe nucléaire, des accusations mutuelles de plans d’utilisation d’une “bombe sale” et des preuves croissantes que la Russie a commis des crimes de guerre, les craintes d’une nouvelle guerre mondiale n’ont jamais été aussi grandes.

Le président russe Vladimir Poutine rêve d’un monde multipolaire dans lequel l’Occident en décomposition est dépouillé de son influence et lui et d’autres dictateurs peuvent rediviser le monde en sphères d’influence, récoltant des ressources pour s’enrichir et revendiquer la grandeur empirique tout en réprimant violemment la dissidence.

“Le régime iranien et la Fédération de Russie ont une chose en commun”, a déclaré Ray Takeyh, analyste de l’Iran et du Moyen-Orient au Council on Foreign Relations. «Ils expliquent tous deux leurs situations stratégiques à travers le prisme des théories du complot, de sorte que le niveau d’engagement entre les deux États est susceptible de s’intensifier car ils se retrouvent tous les deux dans une position similaire, en désaccord avec la communauté internationale et aussi avec leurs propres publics respectifs. .”

Alors que l’Iran joue résolument son rôle auprès de la Russie et de la Chine, les espoirs de relance de l’accord nucléaire de 2015, abandonné par le président américain Donald Trump, qui limitait le programme d’enrichissement nucléaire civil de Téhéran en échange d’un allégement des sanctions pour l’Iran, se sont estompés.

Les troubles politiques récents en Iran ne font qu’augmenter la probabilité que l’Iran se tourne vers la Russie pour obtenir un soutien, Moscou pouvant utiliser son droit de veto en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour bloquer toute action contre Téhéran.

Les dirigeants iraniens espèrent probablement aussi qu’en aidant la Russie à combattre en Ukraine, ils pourront prouver que leur pays est un acteur militaire sérieux à l’échelle mondiale et tirer parti des ventes d’armes pour des revenus désespérément nécessaires. Ils semblent croire qu’ils peuvent supporter le coût, alors que les États-Unis et l’Union européenne imposent de nouvelles sanctions en réponse.

“Si vous vous mettez dans la tête de certains responsables iraniens, je pense qu’il y a une logique stratégique dans cette approche”, a déclaré Rome. « Je pense que la logique est probablement que, ‘Les pourparlers sur le nucléaire sont improductifs. Nous ne pouvons pas faire confiance à l’Occident. Nous nous débrouillons économiquement et notre avenir, c’est la Russie et la Chine.

Il a ajouté: “Il y a probablement un avantage à être le pays qui vient derrière la Russie en cas de besoin.”

Des responsables américains ont signalé que l’Iran prévoyait d’envoyer davantage de drones et de puissants missiles balistiques à la Russie, qui a épuisé ses propres stocks de missiles.

Les États-Unis ont également déclaré que les Iraniens formaient des opérateurs de drones russes dans une base en Crimée occupée par la Russie. Le Centre national de résistance ukrainien, qui fait partie des Forces d’opérations spéciales ukrainiennes, a rapporté cette semaine que des entraîneurs de drones iraniens aidaient les Russes à coordonner les frappes de drones à Mykulichi, près de Gomel, dans le sud de la Biélorussie.

Les nations occidentales se précipitent pour fournir à l’Ukraine de meilleures défenses aériennes, mais les livraisons de missiles en provenance d’Iran pourraient faire pencher la balance au combat, entraînant une nouvelle destruction de l’infrastructure ukrainienne et une guerre plus longue et plus sanglante, alors que Poutine parie que l’unité occidentale finira par se fracturer et que le soutien pour l’Ukraine va s’essouffler.

Moscou et Téhéran se sont battus du même côté en Syrie, soutenant son dictateur, Bachar al-Assad, un allié commun. Mais la relation s’est beaucoup rapprochée cette année, cultivée dans une vague de rencontres entre responsables russes et iraniens. La plus notable a été la rencontre de Poutine en juillet avec le chef suprême de l’Iran, l’ayatollah Khamenei, qui a adopté le faux récit selon lequel la Russie n’avait d’autre choix que d’envahir l’Ukraine pour se défendre d’une éventuelle attaque.

Lors d’une réunion clé ce mois-ci, le premier vice-président iranien Mohammad Mokhber et de hauts responsables de la sécurité iraniens se sont rendus à Moscou, où, selon Reuters, ils se sont mis d’accord sur de nouvelles livraisons d’armes.

Blâmant l’OTAN pour les meurtres d’Ukrainiens, Mokhber a proposé un groupe de travail conjoint pour saper les sanctions occidentales, affirmant que Téhéran avait beaucoup à apprendre à Moscou.

“Nous sommes sous le coup de ces sanctions depuis 40 ans et nous ne leur avons pas permis de saper le gouvernement du pays ou de nous affecter sérieusement”, a déclaré Mokhber à Moscou, où il a rencontré le Premier ministre russe Mikhail Mishustin.

Lors des pourparlers de juillet, le géant gazier russe Gazprom a signé un protocole d’accord concernant un accord de 40 milliards de dollars avec la National Iranian Oil Company. En septembre, la Russie a envoyé une délégation de 65 chefs d’entreprise en Iran.

Malgré tous ces beaux discours, cependant, l’alliance présente des risques et il existe une méfiance persistante entre la Russie et l’Iran. La Russie avait précédemment voté en faveur des sanctions de l’ONU contre l’Iran au sujet de son programme nucléaire, et les dirigeants iraniens considéraient Moscou comme inutile lors des pourparlers internationaux qui ont conduit à l’accord nucléaire de 2015, selon Takeyh.

La concurrence entre la Russie et l’Iran pour les ventes de pétrole et de gaz naturel s’est accentuée récemment, Moscou se tournant vers la Chine comme son principal marché futur, faisant baisser le prix du pétrole iranien, alors même que l’économie iranienne est aux prises avec un chômage élevé, l’inflation et des pénuries.

Poutine se targue d’être un joueur qui fait des affaires avec toutes les parties au Moyen-Orient. Mais sa guerre en Ukraine a contribué à la tourmente économique mondiale, en particulier dans le secteur de l’énergie, et crée des maux de tête politiques qui obligeront Poutine à manœuvrer avec précaution à travers de délicates rivalités régionales.

Les relations de Washington avec l’Arabie saoudite se sont détériorées suite à sa décision ce mois-ci de coopérer avec la Russie pour réduire la production de pétrole et maintenir les prix élevés, et Biden a mis en garde contre “certaines conséquences pour ce qu’ils ont fait avec la Russie”.

Andrew S. Weiss et Jasmine Alexander-Greene, analystes au Carnegie Endowment for International Peace, ont écrit récemment que Poutine pourrait utiliser le muscle pétrolier de la Russie, en tandem avec l’Arabie saoudite et les États du golfe Persique, pour blesser ses adversaires occidentaux.

L’Arabie saoudite et d’autres voient Washington se désintéresser de leur région, ce qui rend la coopération avec Moscou potentiellement plus fructueuse pour eux. Poutine a déclaré jeudi dans un discours de politique étrangère que le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane ne faisait que poursuivre ses propres intérêts nationaux.

“Je connais personnellement très bien le prince héritier”, a déclaré Poutine. « Il veut équilibrer les marchés de l’énergie. … Pour les marchés internationaux de l’énergie, le plus important est la prévisibilité et la stabilité. C’est ce qui compte, et le prince héritier y aspire.

Israël subit également une pression croissante pour aider l’Ukraine, car la guerre de Poutine est de plus en plus considérée comme un terrain d’essai pour les drones et les armes iraniens qui pourraient être retournés contre Israël, un État que l’Iran a juré à plusieurs reprises de détruire.

L’Iran espère peut-être renverser le refus de la Russie dans le passé de lui fournir des systèmes de défense aérienne S-400 et des avions de combat avancés, des mesures qui alarmeraient l’Arabie saoudite et potentiellement la Turquie.

Si Poutine bat et démembre l’Ukraine, l’Iran, en tant qu’allié précoce et crucial, peut également s’attendre à de gros investissements énergétiques et au soutien de Moscou dans les institutions mondiales.

Mais si la Russie, sanctionnée et affaiblie, échoue en Ukraine, la décision de l’Iran de s’enchaîner à Poutine nuirait davantage à ses propres perspectives économiques et politiques mondiales. « Si la Russie perd la guerre – quoi que cela signifie – et que Vladimir Poutine est toujours au pouvoir – alors la Fédération de Russie est l’Irak des années 1990 : un acteur international irrémédiable avec un président qui a commis des crimes de guerre », a déclaré Takeyh.

L’Iran, cependant, poursuivra probablement encore des liens étroits avec Moscou, a-t-il déclaré, car une victoire de l’Ukraine soutenue par l’OTAN ne ferait que renforcer les perspectives anti-occidentales de l’Iran et de la Russie.