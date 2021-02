Le chef du «chien de garde nucléaire» des Nations Unies a rencontré dimanche des responsables iraniens dans le but de préserver la capacité de ses inspecteurs à surveiller le programme atomique de Téhéran.

Cela s’est produit alors que les autorités iraniennes avaient annoncé qu’elles prévoyaient de couper les caméras de surveillance sur les sites.

L’arrivée de Rafael Grossi à Téhéran s’est déroulée dans un contexte où l’Iran tentait de faire pression sur l’Europe et la nouvelle administration Biden pour qu’elles reviennent à l’accord nucléaire de 2015, dont l’ancien président Donald Trump a retiré unilatéralement l’Amérique en 2018.

Grossi a déclaré aux journalistes après la réunion que les enquêteurs seraient toujours en mesure de surveiller le travail de Téhéran pendant jusqu’à trois mois, mais avec moins d’accès qu’auparavant.

« L’espoir de l’AIEA a été de stabiliser une situation qui était très instable », a déclaré Grossi à l’aéroport après son retour à Vienne, où est basée l’agence.

« Je pense que cette compréhension technique le fait pour que d’autres consultations politiques à d’autres niveaux puissent avoir lieu et, surtout, nous pouvons éviter une situation dans laquelle nous aurions été, en termes pratiques, aveugles. »

Grossi, le directeur général de l’AIEA, a donné quelques détails sur l’accord qu’il avait conclu avec les dirigeants iraniens. Il a déclaré que le nombre d’inspecteurs sur le terrain resterait le même mais que «ce qui change, c’est le type d’activité» que l’agence a pu mener, sans donner plus de détails. Il a souligné que le suivi se poursuivrait « de manière satisfaisante ».

Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif, qui sous le président Hassan Rohani a contribué à la conclusion de l’accord nucléaire, a déclaré que les caméras de l’Agence internationale de l’énergie atomique seraient fermées malgré la visite de Grossi pour suivre une loi adoptée par le Parlement.

«Ce n’est pas une date limite pour le monde. Ce n’est pas un ultimatum », a déclaré Zarif à la chaîne de télévision de langue anglaise Press TV dans une interview diffusée avant de rencontrer Grossi. «C’est un problème interne interne entre le parlement et le gouvernement.»

«Nous avons une démocratie. Nous sommes censés appliquer les lois du pays. Et le parlement a adopté une législation – que cela nous plaise ou non. «

Les commentaires de Zarif ont marqué la reconnaissance au plus haut niveau à ce jour de ce que l’Iran prévoyait de faire lorsqu’il a cessé de suivre le soi-disant « protocole additionnel » – un accord confidentiel conclu entre Téhéran et l’AIEA dans le cadre de l’accord nucléaire.

L’AIEA a des protocoles supplémentaires avec un certain nombre de pays qu’elle surveille.

Dans le cadre du protocole avec l’Iran, l’AIEA «collecte et analyse des centaines de milliers d’images capturées quotidiennement par ses caméras de surveillance sophistiquées», a déclaré l’agence en 2017. L’agence a également déclaré à l’époque qu’elle avait placé «2000 scellés inviolables sur les matières nucléaires. et l’équipement. »

Dans son entretien, Zarif a déclaré que les autorités seraient «tenues par la loi de ne pas fournir les bandes de ces caméras». Il n’était pas immédiatement clair si cela signifiait également que les caméras seraient complètement éteintes, car Zarif a qualifié cela de «décision technique, ce n’est pas une décision politique».

«L’AIEA n’obtiendra certainement pas d’images de ces caméras», a déclaré Zarif.

Il y a 18 installations nucléaires et neuf autres sites en Iran sous les garanties de l’AIEA.

Grossi a rencontré plus tôt dimanche Ali Akbar Salehi, le chef du programme nucléaire civil iranien. L’ambassadeur d’Iran auprès de l’AIEA, Kazem Gharibabadi, a par la suite tweeté que «l’Iran et l’AIEA ont eu des discussions fructueuses fondées sur le respect mutuel, dont le résultat sera publié ce soir».

Le parlement iranien a approuvé en décembre un projet de loi qui suspendrait une partie des inspections de l’ONU de ses installations nucléaires si les signataires européens ne soulagent pas les sanctions pétrolières et bancaires d’ici le mardi 23 février.

Déjà, l’Iran s’est lentement éloigné de toutes les limitations de l’accord nucléaire sur son stock d’uranium et a commencé à s’enrichir de 20%, un pas technique loin des niveaux de qualité militaire. Il a également commencé à faire tourner des centrifugeuses avancées interdites par l’accord, qui a vu l’Iran limiter son programme en échange de la levée des sanctions économiques.

Une série d’incidents croissante depuis le retrait de Trump a menacé le Moyen-Orient au sens large. Il y a plus d’un an, une frappe de drone américain a tué un haut général iranien, obligeant Téhéran à lancer plus tard des missiles balistiques qui ont blessé des dizaines de soldats américains en Irak.

Une mystérieuse explosion a également frappé l’installation nucléaire iranienne de Natanz, que l’Iran a qualifiée de sabotage. En novembre, le scientifique iranien Mohsen Fakhrizadeh, qui avait fondé le programme nucléaire militaire du pays une vingtaine d’années plus tôt, a été tué dans une attaque que Téhéran attribue à Israël.

Zarif a évoqué les attaques dans son interview à la télévision d’État, affirmant que l’AIEA devait garder certaines de ses informations confidentielles pour des raisons de sécurité.

« Certains d’entre eux peuvent avoir des ramifications sécuritaires pour l’Iran, dont les sites nucléaires pacifiques ont été attaqués », a déclaré Zarif. « Pour un pays dont les scientifiques nucléaires ont été assassinés lors d’opérations terroristes dans le passé – et maintenant récemment avec M. Fakhrizadeh – la confidentialité est essentielle . »