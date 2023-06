L’Iran et l’Afghanistan se disputent les droits à l’eau du Helmand alors que le changement climatique aggrave la crise

L’Iran et l’Afghanistan ont échangé des coups de feu le 27 mai dans un contexte de tensions croissantes concernant l’approvisionnement en eau dans la région. Les pays sont engagés dans un différend de plusieurs décennies sur les droits sur le fleuve Helmand, dont dépend l’Iran pour irriguer les terres de son sud aride. La construction de barrages du côté afghan a aggravé la situation ces dernières années.

Forces talibanes iraniennes et afghanes affronté à la frontière il y a deux semaines, faisant deux morts et plusieurs blessés alors que les tensions autour des droits à l’eau continuent de monter entre Téhéran et Kaboul.

Chacun accusant l’autre de tirer en premier, l’Iran et l’Afghanistan adoptent de plus en plus une position belliqueuse sur le partage des approvisionnements en eau alors que l’évolution rapide du climat exacerbe l’insécurité de l’eau dans la région.

Le différend entre les deux pays tourne principalement autour de la rivière Helmand, dont les eaux turquoises émergent des montagnes de l’Hindu Kush dans le centre-est de l’Afghanistan et coulent vers le sud-ouest sur plus de la moitié de la longueur du pays avant de se jeter dans les marais de Helmand à la frontière avec l’Iran. .

L’Iran dépend fortement de cette eau pour l’irrigation des terres agricoles dans la province du Sistan-Baloutchistan, au sud-est, et a récemment pointé du doigt l’Afghanistan pour limiter l’offre.

En mai, Téhéran a accusé Kaboul d’avoir violé un traité de 1973 qui accorde aux Iraniens le droit d’utiliser 22 mètres cubes d’eau par seconde avec la possibilité de quatre mètres cubes supplémentaires.

Affirmant qu’il ne reçoit qu’environ 4 % du montant convenul’Iran lance un avertissement aux talibans et demande l’accès aux eaux du Helmand.

Lac asséché et tempêtes de poussière

« L’Helmand est un fleuve d’une grande importance pour l’Iran car il permet le développement des zones agricoles du Sistan et du Baluchestan. Et cela devient d’autant plus important que nous sommes dans une situation où l’accélération des séquences de sécheresse et la diminution des précipitations mettent en danger ces régions agricoles », a déclaré Jonathan Piron, historien spécialiste de l’Iran pour le centre de recherche Etopia à Bruxelles.

En tant que pays composé en partie de terres arides et semi-arides, l’Iran est de plus en plus menacé par les récentes phénomènes de désertification car il connaît des épisodes de sécheresse plus longs en raison du changement climatique.

La province iranienne du Sistan et du Baluchestan abrite désormais de vastes étendues de terres arides, car les sécheresses prolongées ont accéléré le rétrécissement du lac Hamoun – alimenté par la rivière Helmand – qui était autrefois au cœur de la septième plus grande zone humide du monde.

Autour du lac, la faune et la végétation, l’agriculture et l’élevage, ainsi que les villages ont disparu, laissant derrière eux un paysage désolé.

Pour aggraver les choses, la région se transforme en une source majeure de tempêtes de poussière en raison de la baisse du couvert végétal.

« Ces tempêtes de poussière, lorsqu’elles arrivent sur un sol sec et pauvre, grattent encore plus la terre, soulevant encore plus de poussière, de sable et de sel, et endommageant les bonnes zones agricoles un peu plus loin », a déclaré Piron, qui a mené des recherches sur l’eau. en Iran depuis plusieurs années.

Les nouveaux barrages d’Afghanistan

L’eau est également une denrée précieuse en Afghanistan car elle est essentielle à la culture des cultures dans un pays menacé par la l’insécurité alimentaire.

« Il y a un désir de la part des talibans de reprendre le contrôle de Helmand et de promouvoir la redistribution de l’eau pour leur propre population afin d’affirmer leur légitimité en tant que dirigeants », a déclaré Piron.

Au cours des dernières décennies de guerre qui ont ravagé le pays, les infrastructures hydrauliques de l’Afghanistan ont été négligées, ce qui « a favorisé les Iraniens » malgré les propres besoins en eau des Afghans.

L’ancien gouvernement afghan a accusé Téhéran d’encourager l’instabilité dans les régions entourant les barrages afghans en soutenant des groupes armés, afin que l’eau puisse continuer à couler au-delà de la frontière.

Cette photo aérienne prise le 15 novembre 2012 montre la rivière Helmand dans la province de Helmand, au sud de Kaboul, en Afghanistan. © Heidi Vogt, AP

L’Afghanistan a néanmoins décidé de reprendre le contrôle de son potentiel hydraulique ces dernières années en accélérant la construction de barrages hydroélectriques et de systèmes d’irrigation.

Le Barrage Kamal Khansitué à la frontière avec l’Iran, a été inauguré en mars 2021 sur la rivière Helmand après six décennies de travaux de construction.

Entre-temps, le barrage de Kajaki, souvent une pomme de discorde avec Téhéran, a également subi d’importants travaux et vient d’être achevé.

Construit à l’origine dans les années 1950, le barrage a été abandonné en 1979 lors de l’invasion soviétique. Ce n’est qu’après la chute des talibans en 2001 que les États-Unis l’ont remis en marche, après une refonte majeure qui a finalement été réduite. Plus tard, le gouvernement afghan a pris en charge de nouveaux travaux de construction en 2013 après avoir appelé une entreprise turque à la rescousse.

Le barrage de Kajaki est vu le 28 juillet 2011 à Kajaki, dans la province de Helmand, en Afghanistan. Il a été construit dans les années 1950 pour aider les agriculteurs afghans à irriguer leurs champs par la même société américaine qui a construit le barrage Hoover. © David Goldman, AP

La dernière série de travaux de construction s’est achevée en juillet 2022, augmentant la production de 33 à 100 mégawatts selon le site d’information afghan Actualités TOLO.

L’eau comme outil diplomatique

Alors que l’Afghanistan reprend le contrôle de l’approvisionnement en eau du fleuve Helmand, la précieuse ressource devient progressivement un outil diplomatique pour Kaboul avec son voisin privé d’eau.

Cherchant à améliorer les relations avec l’Iran, l’un des Les principaux partenaires commerciaux de l’Afghanistanles talibans ont pompé l’approvisionnement en eau du barrage de Kamal Khan au lac Hamoun, quelques jours après la visite de leur ministre des Affaires étrangères Amir Khan Muttaqi à Téhéran en janvier 2022.

Le déménagement a été accueilli par l’Iran à l’époque, l’envoyé spécial du président iranien pour l’Afghanistan, Hassan Kazemi Qommi, félicitant les autorités talibanes d’avoir « tenu leur promesse » en libérant l’eau bloquée.

Certains observateurs affirment que les talibans utilisent l’eau pour échanger du pétrole, du gaz et de l’électricité.

Dans un tweeter posté par le média afghan Afghanistan International, l’ancien porte-parole du commandement de la police talibane à Kaboul aurait admis avoir utilisé l’eau comme monnaie d’échange : « 20 litres de diesel d’Iran pour 10 litres d’eau ».

Des relations fragiles

Téhéran, cependant, est loin d’être satisfait de la situation actuelle car il continue de revendiquer son droit à l’eau de l’Afghanistan.

« En réalité, les dirigeants afghans n’ont pas honoré leurs engagements dans le cadre de la [1973] traité et n’a pas offert la coopération nécessaire pour fournir à l’Iran ses droits légaux sur l’eau », a déclaré le ministère iranien des Affaires étrangères, ajoutant que la situation était devenue « inacceptable ».

Le président iranien Ebrahim Raisi dit le mois dernier son gouvernement est déterminé à défendre les droits de l’Iran sur l’eau, menaçant de prendre des mesures contre les talibans s’ils ne parviennent pas à libérer plus d’eau. Téhéran a rejeté l’affirmation de Kaboul selon laquelle le manque de précipitations et une grave sécheresse étaient responsables du manque d’eau qui coule vers l’Iran.

Si l’Iran, qui partage une frontière de plus de 900 kilomètres avec l’Afghanistan, ne reconnaît pas le gouvernement taliban, il entretient jusqu’ici des relations amicales avec ses nouveaux voisins.

Téhéran et Kaboul ont immédiatement cherché à calmer le jeu après l’échange de tirs à la frontière fin mai.

« La situation (est) actuellement sous contrôle », a déclaré le porte-parole du ministère de l’Intérieur taliban. Abdul Nafi Takor le jour de l’incident, ajoutant que son gouvernement « ne veut pas la guerre avec son voisin ».

« Il n’est dans l’intérêt d’aucune des parties de prolonger les tensions », a déclaré Piron.

Cet article a été traduit de l’original en français.