L’Iran et la Syrie s’apprêtent à renouveler leur accord économique à long terme

DAMAS, Syrie (AP) – La Syrie et l’allié clé de l’Iran ont convenu samedi de renouveler un accord économique stratégique entre les deux pays alors que Damas se prépare à accueillir le président iranien dans un proche avenir.

Depuis que le soulèvement syrien s’est transformé en conflit civil en 2011, Téhéran a envoyé des milliers de combattants soutenus par l’Iran pour aider le président Bashar Assad à rester au pouvoir au milieu des combats qui ont tué des centaines de milliers de civils et déplacé des millions de personnes.

L’Iran a également été une bouée de sauvetage économique essentielle pour la Syrie, fournissant du carburant et des lignes de crédit d’une valeur de milliards de dollars pour aider Damas à compenser les sanctions paralysantes menées par l’Occident. L’économie syrienne dans les zones contrôlées par le gouvernement et l’opposition a atteint un creux historique au cours de la dernière décennie, avec une inflation galopante, une chute de la monnaie et des coupures de courant généralisées.

La Syrie et l’Iran ont signé près d’une douzaine d’accords économiques en 2019 dans le cadre de l’accord économique stratégique à long terme visant à renforcer leurs liens commerciaux.

Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian, qui a rencontré à Damas Assad et son homologue syrien, Faisal Mekdad, n’a pas fixé de date sur le lieu ou la date de signature de la prolongation.

“Téhéran et Damas continueront de coopérer dans tous les domaines, en particulier dans le domaine de l’énergie”, a déclaré Amirabdollahian lors d’une conférence de presse à l’issue des réunions.

Mekdad a fait écho à des sentiments similaires, ajoutant que les développements dans les « jours à venir » les renforceront davantage.

“Nous avons exploré les moyens d’étendre les liens économiques et commerciaux et de renforcer la coopération pour faire face aux mesures économiques coercitives occidentales illégales imposées aux deux pays”, a déclaré Mekdad.

Israël est préoccupé par l’influence de l’Iran en Syrie et a mené des centaines de frappes aériennes ces dernières années dans des parties du pays contrôlées par le gouvernement.

Israël reconnaît ou discute rarement de telles opérations, mais a déclaré qu’il visait des bases de groupes militants alliés à l’Iran, comme le Hezbollah libanais, qui a fourni des milliers de combattants pour soutenir les forces d’Assad.

Chehayeb a rapporté de Beyrouth.

Albert Aji et Kareem Chehayeb, The Associated Press