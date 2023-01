L’Iran et la Syrie s’apprêtent à renouveler leur accord économique à long terme

Depuis que le soulèvement syrien s’est transformé en conflit civil en 2011, Téhéran a envoyé des milliers de combattants soutenus par l’Iran pour aider le président Bashar Assad à rester au pouvoir au milieu des combats qui ont tué des centaines de milliers de civils et déplacé des millions de personnes.

DAMAS, Syrie – La Syrie et son allié clé, l’Iran, ont convenu samedi de renouveler un accord économique stratégique entre les deux pays alors que Damas se prépare à accueillir prochainement le président iranien.

L’Iran a également été une bouée de sauvetage économique essentielle pour la Syrie, fournissant du carburant et des lignes de crédit d’une valeur de milliards de dollars pour aider Damas à compenser les sanctions paralysantes menées par l’Occident. L’économie syrienne dans les zones contrôlées par le gouvernement et l’opposition a atteint un creux historique au cours de la dernière décennie, avec une inflation galopante, une chute de la monnaie et des coupures de courant généralisées.