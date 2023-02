L’Iran et la Russie vont intégrer les systèmes bancaires pour contourner les sanctions occidentales

L’Iran et la Russie ont signé dimanche un accord pour intégrer leurs systèmes bancaires afin de les aider à contourner les sanctions occidentales.

Mohen Karimi, vice-gouverneur de la Banque centrale d’Iran, a signé dimanche à Téhéran un protocole d’accord avec son homologue russe.

“Désormais, les messagers financiers de toutes les banques iraniennes et de toutes les banques russes sont liés les uns aux autres”, a déclaré Karimi à l’agence d’État iranienne. Agence de presse Mehr.

Il a déclaré que le protocole d’accord comprenait plus de 100 banques dans 13 pays supplémentaires, mais ne les a pas nommés.

Il n’était pas clair si ces liens permettraient le transfert de fonds, et les services n’étaient pas encore disponibles pour les clients des banques.

Les pays occidentaux ont banni les principales banques russes du système de messagerie financière SWIFT après que la Russie a envahi l’Ukraine fin février 2022. Le système basé en Belgique transfère quotidiennement des milliards de dollars à travers le monde entre plus de 11 000 banques et institutions financières.

Couper les banques du Système SWIFT limite considérablement la capacité d’un pays à acquérir des capitaux étrangers et à commercer à l’échelle internationale et fait partie des sanctions financières les plus sévères disponibles.

L’administration Trump a pris des mesures similaires contre les banques iraniennes en réimposant des sanctions paralysantes après avoir retiré les États-Unis d’un accord nucléaire avec les puissances mondiales en 2018.

L’Iran et la Russie ont renforcé leurs liens après l’invasion russe, l’Iran fournissant des drones d’attaque dotés d’infrastructures bombardées en piqué et d’autres cibles civiles à travers l’Ukraine. Après avoir initialement nié avoir armé la Russie, l’Iran a reconnu en novembre le transfert de drones, affirmant qu’il avait eu lieu avant le début de la guerre.

Les vastes réserves de pétrole de la Russie et ses liens commerciaux avec la Chine et l’Inde l’ont jusqu’à présent largement protégé des sanctions occidentales.

L’Iran a lutté pendant des années face à des sanctions similaires liées à son programme nucléaire contesté. Sa monnaie est tombée à un niveau historiquement bas à la fin de l’année dernière, entravant davantage l’économie, épuisant les économies de la vie des gens et alimentant les manifestations anti-gouvernementales à l’échelle nationale.

Les efforts pour relancer l’accord de 2015, qui a levé les sanctions contre l’Iran en échange de limites strictes et d’une surveillance renforcée de ses activités nucléaires, se sont retrouvés dans une impasse il y a plusieurs mois.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.