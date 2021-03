Wang est arrivé en Iran vendredi pour une série de réunions avec de hauts responsables iraniens, dont le président Hassan Rohani et Ali Larijani, l’ancien président du parlement et un conseiller principal du guide suprême iranien Ali Khamenei. La visite marque le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre Téhéran et Pékin et fait partie d’une tournée plus large à travers le Moyen-Orient par le plus grand diplomate chinois.

