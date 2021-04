Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a décrit Téhéran comme « la menace la plus dangereuse et la plus pressante » au Moyen-Orient.

Ses commentaires interviennent alors que l’Iran a promis de se venger d’une cyberattaque dimanche contre son installation nucléaire souterraine de Natanz, qu’il attribue à Israël.

Israël n’a pas, jusqu’à présent, nié avoir mené la frappe qui a endommagé les centrifugeuses de l’usine. Netanyahu affirme que le gouvernement de Téhéran est toujours en train de développer des armes nucléaires.

Au début, l’explosion s’appelait un «accident». Mais la suspicion est vite tombée sur Israël.

« Bien sûr, le régime sioniste, avec cette action, a tenté de se venger du peuple iranien pour sa patience et sa sage attitude face à la levée des sanctions (américaines) », a déclaré Saeed Khatibzadeh, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. « La réponse de l’Iran sera une revanche sur le régime sioniste au bon moment et au bon endroit. »

L’attaque a mis une pression supplémentaire sur les relations entre les États-Unis et Israël.

Le président Joe Biden négocie actuellement à Vienne pour relancer l’accord nucléaire de 2015 avec l’Iran, tandis que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a juré d’arrêter l’accord à tout prix.

Cornelius Adebahr est membre non-résident du think tank Carnegie Europe à Berlin.

Il dit que les deux parties ont du mal à trouver un terrain d’entente sur la question de l’Iran.

« Ils ont eu des entretiens bilatéraux, en particulier sur l’Iran et ils ont mis en place un groupe de travail, une task force, pour ainsi dire, sur l’Iran, pour se rapprocher les uns des autres », dit-il.

« Mais il semble qu’avec la promesse du président Biden sur la campagne électorale de revenir dans l’accord, cela sonne l’alarme en Israël. »

L’attaque contre l’installation nucléaire est intervenue juste un jour après le dévoilement des nouvelles centrifugeuses à uranium avancées. Celles-ci sont essentielles au programme d’enrichissement d’uranium du pays.

Natanz a été la cible de sabotage dans le passé. Le virus informatique Stuxnet, découvert en 2010 et largement considéré comme une création conjointe américano-israélienne, a autrefois perturbé et détruit les centrifugeuses iraniennes là-bas pendant une période antérieure de craintes occidentales concernant le programme de Téhéran.

En juillet, Natanz a subi une mystérieuse explosion dans son usine d’assemblage de centrifugeuses de pointe que les autorités ont ensuite qualifiée de sabotage.