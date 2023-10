L’Iran est un État terroriste qui s’immisce au Moyen-Orient pour semer le chaos – la solution pour une paix durable est un changement de régime

IL n’y a qu’une seule entité qui profite du carnage actuel au Moyen-Orient : c’est la dictature religieuse en Iran.

Le soutien financier et militaire considérable apporté depuis longtemps par Téhéran aux groupes terroristes dans toute la région, y compris le Hezbollah et le Hamas, et sa formation – facilitée par le Corps des Gardiens de la révolution islamique – sont bien documentés.

Le président Ebrahim Raisi, à droite, salue le chef du groupe terroriste palestinien Hamas, Ismail Haniyeh Crédit : AP

Des membres du Corps des Gardiens de la révolution islamique défilent lors du rassemblement annuel pro-palestinien d’Al-Quds à Téhéran, en Iran. Crédit : Getty

Le Corps des Gardiens de la révolution lance des missiles lors d’une manœuvre dans le désert en Iran Crédit : EPA

En fait, immédiatement après son investiture, l’actuel président du régime iranien, Ebrahim Raisi, a rencontré le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, soulignant le plein soutien du régime à l’incitation à la guerre dans la région sous couvert de défense de la Palestine.

Il a déclaré : « Il n’y a jamais eu et il n’y aura jamais de doute sur cette politique. »

Téhéran décrit conjointement ses mandataires terroristes comme un « front de résistance », ce qui équivaut à la première ligne de son exportation du terrorisme et de son bellicisme dans la région, et même au-delà.

La peur et l’intolérance du régime à l’égard de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient ont été révélées une fois de plus le 3 octobre lorsque le compte officiel X/Twitter reflétant les positions du guide suprême a déclaré : « Les gouvernements qui parient sur la normalisation des relations avec le régime sioniste perdront. . . C’est la position définitive de la République islamique.»

C’était quelques jours seulement avant que le Hamas n’attaque Israël.

Les activités et interventions déstabilisatrices de Téhéran visent à compenser le rejet populaire total du régime, manifesté depuis le soulèvement national de l’année dernière en Iran.

De hauts responsables du régime en général, et son guide suprême Ali Khamenei, ont déclaré publiquement à plusieurs reprises que s’ils ne combattent pas dans la région, ils devront se battre pour leur survie à Téhéran et dans d’autres villes iraniennes.

Plus de 120 000 Iraniens ont été exécutés pour avoir osé s’opposer à une dictature tyrannique.

Aujourd’hui plus que jamais, le régime doit créer une crise étrangère pour réprimer son peuple qui a commencé à se soulever après la mort de Mash Amini, 22 ans, décédé l’année dernière alors qu’il était sous la garde de la police des mœurs.

Son crime présumé ? Défier les lois répressives du régime en ne portant pas correctement son hijab.

Des manifestations de masse ont suivi sa mort et Khamenei commence à perdre son emprise de fer sur la population.

Lors de deux soulèvements consécutifs, en novembre 2019 et 2022, le CGRI et d’autres organes de sécurité de l’État ont tué plus de 2 250 manifestants, dont de nombreuses femmes et enfants.

Je ne connais que trop bien la terreur que l’Iran peut infliger, car je figure sur la liste des dissidents vivant en Grande-Bretagne.

Le régime a tenté de m’assassiner en 1990 et a presque réussi.

Deux autres tentatives n’ont été déjouées que par hasard.

En tant que membre de la coalition d’opposition démocratique iranienne, le Conseil national de la Résistance iranienne, j’étais en Turquie pour des raisons humanitaires et je me rendais à l’aéroport d’Istanbul avec un chauffeur en mars 1990 lorsqu’une voiture nous a soudainement bloqué la route et qu’une autre nous a coincés par derrière.

Deux hommes dans la voiture de devant ont sauté avec des armes automatiques, tirant neuf balles dans mon corps.

J’ai été transporté d’urgence à l’hôpital international d’Istanbul où j’ai passé 40 jours dans le coma.

Mes chances de survie étaient de une sur 100, mais après 14 opérations et 154 litres de sang, j’ai réussi à m’en sortir.

J’avais perdu 80 pour cent de mon foie.

Deux autres tentatives d’assassinat ont eu lieu à l’hôpital.

Dans un cas, j’ai été sauvé par une visite fortuite du président turc, dont la mère était dans une salle.

Des agents iraniens ont été découverts habillés en policiers locaux.

Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei Crédit : AP

Le Corps des Gardiens de la révolution iraniens participe à des exercices militaires Crédit : AFP

Ils ont fait une seconde tentative en se faisant passer pour des amis qui me rendaient visite mais ont été effrayés par l’arrivée de vrais amis venus me voir.

En août, la ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a déclaré que les Gardiens de la révolution iraniens constituaient une « menace importante » pour le Royaume-Uni.

Elle a également identifié 15 « menaces crédibles » de tuer ou d’enlever des dissidents vivant au Royaume-Uni depuis 2022.

La Met Police m’a donné des instructions sur la façon d’assurer ma sécurité dont je ne peux pas discuter, mais je n’arrêterai pas de parler de ce régime meurtrier.

Le Conseil national de la Résistance avertit depuis des décennies que l’Iran constitue une menace majeure et l’épicentre de l’exportation du terrorisme et de l’extrémisme islamique et de la violence qui en émane.

Les quatre plus grandes préoccupations sont son bilan en matière de droits de l’homme, le terrorisme de son régime, son ingérence dans les affaires des pays du Moyen-Orient et sa volonté d’acquérir des armes nucléaires.

Il s’agit du premier État terroriste au monde et estime que sa survie n’est garantie qu’en s’armant d’armes nucléaires.

Les mollahs ont tenté de détourner et d’exploiter la question palestinienne comme ils l’ont fait autrefois en Iran, lorsqu’ils ont détourné la révolution démocratique populaire de 1979 pour imposer une dictature religieuse brutale au peuple iranien.

Leur régime n’a jamais été aussi faible qu’aujourd’hui.

Le CGRI est le défenseur et l’exécuteur de ses politiques destructrices et déstabilisatrices.

Il est temps de définancer et de décapiter l’armée privée de terreur et de répression du Guide suprême, qui constitue le plus grand obstacle à la stabilité de la région, à la paix dans le monde et à la réalisation par le peuple iranien de ses aspirations démocratiques.

Cela peut être fait en interdisant le CGRI en tant qu’organisation terroriste, une décision qui bénéficie d’un soutien unanime à la Chambre des communes et d’un fort soutien de tous les partis à la Chambre des Lords.

Cela peut être la seule voie à suivre alors que le monde se remet du régime iranien qui tente d’étendre ses tentacules au Moyen-Orient et en Europe.

La solution pour une paix durable dans notre région est un changement de régime par le peuple iranien et la résistance organisée.

Hossein Abedini est directeur adjoint du Conseil national de la Résistance iranienne et vit au Royaume-Uni.