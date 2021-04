Le chef du centre stratégique du Parlement a déclaré que l’Iran était devenu un «havre pour les espions». L’ancien commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique a appelé à une refonte de l’appareil de sécurité et de renseignement du pays. Les législateurs ont exigé la démission de hauts responsables de la sécurité et du renseignement.

Les attaques, la dernière vague en plus de deux décennies de sabotage et d’assassinats, ont révélé des lacunes de sécurité embarrassantes et ont laissé les dirigeants iraniens regarder par-dessus leurs épaules alors qu’ils poursuivaient les négociations avec l’administration Biden visant à restaurer l’accord nucléaire de 2015.

Le rythme constant des attaques, qui, selon les responsables du renseignement, ont été menées par Israël, a mis en évidence la facilité apparente avec laquelle les services de renseignement israéliens ont pu pénétrer profondément à l’intérieur des frontières de l’Iran et frapper à plusieurs reprises ses cibles les plus fortement gardées, souvent avec l’aide d’Iraniens à revers.

BEYROUTH, Liban – En moins de neuf mois, un assassin à moto a abattu un commandant d’Al-Qaïda réfugié à Téhéran, le scientifique nucléaire en chef de l’Iran a été mitraillé sur une route de campagne et deux mystérieuses explosions séparées ont secoué un nucléaire iranien clé. installation dans le désert, frappant le cœur des efforts du pays pour enrichir l’uranium.

Le plus alarmant pour l’Iran, ont déclaré des responsables et analystes iraniens, c’est que les attaques ont révélé qu’Israël disposait d’un réseau efficace de collaborateurs en Iran et que les services de renseignement iraniens n’avaient pas réussi à trouver les taupes.

« Le fait que les Israéliens soient effectivement capables de frapper l’Iran à l’intérieur d’une manière aussi effrontée est extrêmement embarrassant et démontre une faiblesse qui, je pense, joue mal en Iran », a déclaré Sanam Vakil, directeur adjoint du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord à Chatham House.

Les attaques ont également jeté un nuage de paranoïa sur un pays qui voit désormais des complots étrangers dans chaque accident.

Au cours du week-end, la télévision d’Etat iranienne a diffusé une photo d’un homme qui serait Reza Karimi, 43 ans, et l’a accusé d’être «l’auteur du sabotage» lors d’une explosion à l’usine d’enrichissement nucléaire de Natanz le mois dernier. Mais on ne savait pas qui il était, s’il avait agi seul et si c’était même son vrai nom. Dans tous les cas, il avait fui le pays avant l’explosion, a déclaré le ministère iranien des renseignements.