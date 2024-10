L’Iran est « pleinement préparé » à la guerre – FM — RT World News

La République islamique ne cherche pas l’escalade mais est prête à tous les scénarios, selon le ministre des Affaires étrangères Seyed Abbas Araghchi

L’Iran ne souhaite pas une escalade des tensions au Moyen-Orient et soutient les efforts de cessez-le-feu, mais est pleinement préparé à la guerre, a déclaré le ministre des Affaires étrangères du pays, Seyed Abbas Araghchi.

La République islamique a lancé mardi dernier un barrage de missiles sur Israël, frappant un certain nombre de bases militaires dans ce que Téhéran a qualifié de réponse aux récents meurtres israéliens de dirigeants du Hamas et du Hezbollah. Israël a promis un « sérieux et significatif » grève en représailles.



« Nous avons déclaré à plusieurs reprises que l’Iran ne voulait pas accroître les tensions, même si nous n’avons pas peur de la guerre, nous y sommes pleinement préparés… » Araghchi a déclaré aux journalistes mardi à Téhéran, en marge de la tempête Al-Aqsa : Le début de la conférence de Nasrallah.



« Nous sommes prêts à affronter n’importe quel scénario, les forces armées sont parfaitement préparées » » a souligné Araghchi. Il a toutefois noté que la politique de l’Iran est de mettre un terme aux hostilités et de parvenir à un accord. « un cessez-le-feu acceptable ».

Selon Mehr News, le plus haut diplomate a déclaré mardi lors de la conférence qu’Israël ne devrait pas tester la volonté de Téhéran. Il a averti que toute attaque contre l’Iran entraînerait une réponse écrasante.

L’armée iranienne s’est préparée « au moins dix » scénarios pour une éventuelle frappe israélienne, selon les médias lundi.















Le parlement iranien serait en train de rédiger un soi-disant « pacte de résistance » pour renforcer la sécurité régionale et contrer les menaces extérieures potentielles, en particulier celles des États-Unis et d’Israël. Selon le Tehran Times, citant le texte de la proposition, tous les pays membres seront tenus de fournir un soutien global – y compris une assistance militaire, économique et politique – si l’un d’eux était attaqué par Israël ou ses alliés.

Lundi marquait le premier anniversaire du raid du Hamas dans le sud d’Israël, qui a coûté la vie à quelque 1 200 personnes. L’État juif a répondu en déclarant la guerre au groupe militant basé à Gaza et en imposant un siège quasi total à l’enclave. Près de 42 000 Palestiniens ont été tués, pour la plupart des femmes et des enfants, selon le ministère de la Santé de Gaza.

Les tensions se sont également accrues entre Israël et les pays musulmans voisins, qui se sont rangés du côté des Palestiniens. Plus tôt ce mois-ci, Israël a lancé une opération terrestre au Liban et a ciblé les dirigeants du Hezbollah.