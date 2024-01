L’Iran est “directement impliqué” dans les attaques de navires rebelles houthis au Yémen, a déclaré à AP le chef de la marine américaine au Moyen-Orient

JERUSALEM — L’Iran est « très directement impliqué » dans les attaques navales menées par les rebelles Houthis du Yémen pendant la guerre menée par Israël contre le Hamas, a déclaré lundi à l’Associated Press le plus haut commandant de la marine américaine au Moyen-Orient.

Le vice-amiral Brad Cooper, chef de la 5e flotte de la Marine, n’a pas déclaré que Téhéran avait dirigé des attaques individuelles des Houthis dans la mer Rouge et dans le golfe d’Aden.

Cependant, Cooper a reconnu que les attaques associées à l’Iran se sont étendues, passant auparavant de la simple menace au golfe Persique et au détroit d’Ormuz, aux eaux du Moyen-Orient élargi.

« De toute évidence, les actions des Houthis, probablement en termes d’attaques contre la marine marchande, sont les plus importantes que nous ayons vues depuis deux générations », a-t-il déclaré à l’AP lors d’un entretien téléphonique. « Les faits sont simplement qu’ils attaquent. la communauté internationale ; donc, je pense que vous avez vu la réponse internationale.

La mission iranienne auprès des Nations Unies n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur les remarques de Cooper. Les dirigeants houthis de Sanaa, la capitale du Yémen, n’ont pas pu être contactés immédiatement.

Depuis novembre, les Houthis, soutenus par l’Iran, ont lancé au moins 34 attaques contre la navigation empruntant les voies navigables menant au canal égyptien de Suez, une route vitale pour l’énergie et les marchandises en provenance d’Asie et du Moyen-Orient vers l’Europe.

Les Houthis, un groupe rebelle chiite qui contrôle Sanaa depuis 2014 et qui est en guerre contre une coalition dirigée par l’Arabie saoudite qui soutient le gouvernement en exil du Yémen depuis 2015, associent leurs attaques à la guerre entre Israël et le Hamas. Cependant, les navires qu’ils ont ciblés ont de plus en plus de liens ténus avec Israël – voire aucun.

Ces derniers jours, les États-Unis ont lancé sept séries de frappes aériennes sur des sites militaires houthis, ciblant des bases aériennes sous le contrôle des rebelles et des sites présumés de lancement de missiles. Le rythme des attaques des Houthis contre les navires semble avoir ralenti pour le moment, les États-Unis et leurs alliés ayant accru leurs patrouilles navales dans la région.

Toutefois, les risques pour l’économie mondiale demeurent, car de nombreux navires continuent de contourner cette route pour effectuer un voyage plus long autour de la pointe sud de l’Afrique. Cela signifie une baisse des revenus pour l’Égypte via le canal de Suez, une source vitale de devises fortes pour l’économie en difficulté du pays, ainsi qu’une hausse des coûts de transport maritime qui pourrait faire grimper l’inflation mondiale.

Lorsque Cooper a pris le commandement de la 5e flotte en 2021, la menace pour la navigation se concentrait principalement autour du golfe Persique et de son embouchure étroite, le détroit d’Ormuz, par lequel passe un cinquième de tout le pétrole échangé. Une série d’attaques imputées à l’Iran et de saisies de navires par Téhéran ont suivi l’effondrement de l’accord nucléaire iranien avec les puissances mondiales.

Dans son entretien avec l’AP, le commandant de la Marine a reconnu la menace posée par les mandataires de l’Iran et le fait que sa distribution d’armes s’étendait de la mer Rouge jusqu’aux confins de l’océan Indien. Les États-Unis ont imputé à l’Iran les récentes attaques de drones contre des navires, et un cargo appartenant aux États-Unis a été attaqué par les Houthis dans le golfe d’Aden la semaine dernière.

Jusqu’à présent, l’Iran n’a pas été directement impliqué dans les combats contre Israël ou les États-Unis depuis le début de la guerre à Gaza le 7 octobre. Cependant, Cooper a soutenu que l’Iran avait directement alimenté les attaques des Houthis contre les transports maritimes.

“Ce que je dirai, c’est que l’Iran finance clairement, fournit des ressources, fournit et dispense des formations”, a déclaré Cooper. “Ils sont évidemment très directement impliqués. Il n’y a pas de secret là-bas.

Cooper a décrit les attaques de navires frappant le Moyen-Orient comme les pires depuis la guerre des pétroliers des années 1980. Cela a culminé avec une bataille navale d’une journée entre Washington et Téhéran, et a également vu l’Amérique abattre accidentellement un avion de ligne iranien, tuant 290 personnes.

À l’époque, des navires de guerre américains escortaient des pétroliers koweïtiens sous pavillon koweïtien à travers le golfe Persique et le détroit après que des mines iraniennes aient endommagé des navires dans la région. Cooper a déclaré que les autorités n’avaient pas actuellement l’intention de changer de pavillon et de les escorter au Yémen.

Au lieu de cela, les États-Unis et leurs alliés emploient une « défense de zone, et de temps en temps, nous passons à une défense en tête-à-tête », a-t-il déclaré.

La référence de Cooper aux tensions d’il y a plus de trois décennies souligne à quel point la situation dans l’ensemble du Moyen-Orient est devenue précaire alors que les inquiétudes d’un conflit régional autour de la guerre entre Israël et le Hamas grandissent.

Il s’est entretenu avec l’AP en marge d’une conférence sur les drones à Abu Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis. Sous son commandement de la 5e Flotte, la force navale a créé la Task Force 59, une flotte de drones pour renforcer ses patrouilles sur les voies navigables de la région.

Aujourd’hui, une variété de drones assurent à la 5e flotte une couverture sur quelque 10 000 milles carrés (25 900 kilomètres carrés) des eaux du Moyen-Orient que la marine n’aurait autrement pas observées, a déclaré Cooper. Cela contribue à ses efforts visant à interdire les expéditions suspectes de drogue et d’armes.

Ce mois-ci, les forces américaines ont saisi des pièces de missiles et d’autres armes de fabrication iranienne sur un navire à destination des Houthis lors d’un raid qui a vu deux Navy SEAL disparaître. Le commandement central de l’armée américaine a déclaré dimanche qu’il pensait désormais que les SEAL étaient morts.

Sans dire directement que les drones de sa flotte ont joué un rôle dans la saisie, Cooper y a fait allusion.

“Ils sont spécialement conçus pour mener des opérations d’interdiction”, a-t-il déclaré. Il a ajouté : “Il n’y a rien de grinçant à cela.”

Le commandement de Cooper devrait prendre fin en février avec l’arrivée prochaine du contre-amiral George Wikoff à Bahreïn. Il a noté que la marine et les transporteurs marchands sont toujours confrontés à une menace sérieuse de la part des Houthis alors qu’il se prépare à partir.

« Ce dont nous avons besoin, c’est d’une décision des Houthis pour cesser d’attaquer les navires marchands internationaux. Période », a déclaré Cooper.