Alastair Crooke, ancien officier du renseignement britannique et diplomate, a parlé à « Going Underground » de RT sur la concurrence stratégique entre les États-Unis et la Chine et comment Pékin a récemment fait un pas énorme en inscrivant Téhéran dans ses plans.

L’Iran et la Chine ont signé le mois dernier un accord de partenariat stratégique de 25 ans. Certaines des conditions de l’accord ont été tenues secrètes, mais l’Iran recevrait de 400 à 600 milliards de dollars d’investissements chinois dans des projets d’infrastructure. Cela fait partie du plan ambitieux de Pékin visant à construire un réseau de routes et de pipelines à travers le continent pour sécuriser son futur commerce.

Argent chinois «Va financer un très grand changement dans tout le Moyen-Orient et dans la grande Eurasie», Dit Crooke. «Il s’agit d’ouvrir la route commerciale Est-Ouest à travers le nord du Moyen-Orient directement en Europe. Et la route Nord-Sud qui traverse l’Iran et va vers le sud et peut contourner Suez.

Le commerce mondial repose depuis des décennies sur un trafic maritime bon marché pour se dérouler sans heurts. Les nations navales comme le Royaume-Uni dans le passé et les États-Unis ont maintenant beaucoup de poids, en particulier à travers le contrôle des points d’étranglement, comme le canal de Suez ou le détroit d’Ormuz. La Chine, en tant que nation centrée sur la terre, cherche à garantir l’approvisionnement en ressources cruciales telles que l’énergie et l’exportation de produits manufacturés par le biais de son initiative Belt and Road.

L’Iran, à la fois en tant que fournisseur majeur de pétrole et en raison de sa position géographique, joue un rôle important dans les calculs chinois. Prendre le parti chinois rétablira en fait le rôle historique de la Perse dans le commerce Europe-Asie, a fait valoir Crooke.

«Les dernières routes de la soie s’étaient largement évaporées dans les années 1500, mais ce sont toujours les commerçants persans qui commandaient ces routes commerciales», il a dit. «Ils sont vraiment cruciaux pour la Chine, cruciaux pour la Russie, non seulement en termes de commerce, mais aussi en termes de sécurité.»

Regardez l’épisode entier pour en savoir plus sur la guerre des mots qui s’intensifie rapidement entre les États-Unis et la Chine, comment la Russie et l’UE s’intègrent dans la nouvelle guerre froide et d’autres problèmes géopolitiques.

