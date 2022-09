L’Iran envoie une réponse aux pourparlers nucléaires ; Les États-Unis doutent de l’offre

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a déclaré dans un communiqué que “le texte envoyé a une approche constructive dans le but de finaliser les négociations”.

Cependant, comme lors de la dernière série de propositions écrites et de répliques, l’Iran n’a offert aucune reconnaissance publique de ce qu’il a dit. Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, qui a le dernier mot sur toutes les questions d’État dans la théocratie chiite du pays, est resté largement silencieux ces dernières semaines sur les négociations.

“Nous l’étudions et y répondrons par l’intermédiaire de l’UE, mais malheureusement ce n’est pas constructif”, a déclaré le département d’État, sans donner non plus de détails sur le contenu de la proposition.