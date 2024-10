L’Iran envoie un message important aux États-Unis – Al Jazeera — RT World News

Toute attaque israélienne entraînera une « réponse non conventionnelle », a déclaré Téhéran.

Téhéran a envoyé une note à Washington via le Qatar indiquant qu’il n’exercerait plus « la retenue unilatérale » En ce qui concerne Israël, a rapporté Al Jazeera, citant une source iranienne.

Le message est arrivé alors que Jérusalem-Ouest a menacé « réponse sévère » au barrage de missiles iraniens de mardi, que Téhéran a décrit comme des représailles à la mort des dirigeants du Hamas et du Hezbollah aux mains d’Israël.

L’Iran a informé les États-Unis que «La phase de retenue unilatérale est terminée» puisque cela n’a pas réussi à garantir les exigences de sécurité nationale de Téhéran, a déclaré jeudi à Al Jazeera la source anonyme.

Téhéran ne veut pas d’une guerre régionale, mais toute attaque d’Israël se heurtera à une réaction négative. « Réponse non conventionnelle » cela inclut le ciblage des infrastructures israéliennes, selon le média basé au Qatar.

Pendant ce temps, la mission iranienne auprès de l’ONU a publié une déclaration mettant en garde les autres pays s’ils aidaient toute frappe israélienne contre l’Iran.

« Notre réponse sera uniquement dirigée contre l’agresseur. Si un pays apporte son aide à l’agresseur, il doit également être considéré comme un complice et une cible légitime », a indiqué la mission. « Nous conseillons aux pays de s’abstenir de s’impliquer dans le conflit entre le régime israélien et l’Iran et de se distancer de la mêlée. »















Au moins 180 missiles de toutes sortes ont été tirés sur Israël mardi soir. Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont affirmé avoir abattu la plupart d’entre eux, mais des preuves vidéo ont montré de multiples impacts partout en Israël, y compris des dégâts matériels sur plusieurs installations militaires.

Amir Saied Iravani, l’envoyé de Téhéran auprès de l’ONU, a déclaré mercredi au Conseil de sécurité que cette frappe relevait de la légitime défense, conformément à l’article 51 de la Charte des Nations Unies et que l’Iran était « pleinement prêt à prendre d’autres mesures défensives si nécessaire. »

Mercredi, le président iranien Masoud Pezeshkian a accusé Israël de vouloir « provoquer l’insécurité et propager la crise dans la région » à laquelle Téhéran s’oppose. Cependant, dit-il, « Tout type d’attaque militaire, d’acte terroriste ou de franchissement de nos lignes rouges entraînera une réponse décisive de nos forces armées. »

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est engagé à « exiger un lourd tribut au régime des ayatollahs » a rapporté mardi la Douzième chaîne basée à Tel Aviv. Le « réponse sévère » est étroitement coordonné avec les États-Unis et devrait intervenir « en quelques jours » a déclaré le point de vente.

Le président américain Joe Biden a déclaré aux journalistes qu’il discutait avec Israël de la possibilité de frappes contre des sites pétroliers iraniens.