L’Iran envoie sa première cargaison de drones à la Russie pour une utilisation en Ukraine

Les avions-cargos russes ont discrètement récupéré le premier des dizaines de drones de combat de fabrication iranienne à utiliser contre l’Ukraine, ont déclaré des responsables américains, dans un geste qui souligne l’approfondissement des liens entre Moscou et Téhéran tout en soulignant les difficultés de la Russie à approvisionner son armée surchargée. Des avions de transport ont quitté l’Iran le 19 août transportant au moins deux types de véhicules aériens sans pilote, tous deux capables de transporter des munitions pour des attaques contre des radars, de l’artillerie et d’autres cibles militaires, selon les renseignements recueillis par les États-Unis et d’autres agences d’espionnage.

Mais alors que les armes pourraient donner un coup de pouce significatif à l’effort de guerre de la Russie contre l’Ukraine, le transfert a été entaché de problèmes techniques, ont déclaré des responsables de la sécurité des États-Unis et d’un gouvernement allié lors d’entretiens. Lors des premiers tests effectués par les Russes, les drones iraniens ont connu de nombreux échecs, ont déclaré les responsables.

“Il y a quelques bogues dans le système”, a déclaré un responsable de la sécurité alliée dont le gouvernement a surveillé de près le transfert. Le responsable a accepté de discuter de renseignements sensibles à condition que son identité et sa nationalité ne soient pas révélées. “Les Russes ne sont pas satisfaits”, a déclaré le responsable.

Les drones russes sont remplis d’électronique occidentale, selon les experts

La livraison initiale des drones des séries Mohajer-6 et Shahed à Moscou serait la première tranche d’un transfert prévu de centaines de drones iraniens de différents types, ont déclaré des responsables de l’administration Biden, s’exprimant également sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité de la matière.

Les drones iraniens pourraient aider à combler une lacune cruciale dans la campagne militaire russe en Ukraine. La Russie, qui dispose de 1 500 à 2 000 drones de surveillance militaire, possède relativement peu de drones d’attaque du type capable de mener des frappes de précision contre des cibles situées au plus profond du territoire ennemi. L’Ukraine, en revanche, a utilisé des drones de combat de fabrication turque pour faire des ravages sur les blindés, les camions et l’artillerie russes depuis les premières semaines du conflit.

L’administration Biden a averti en juillet que la Russie se préparait à acquérir un grand nombre de drones iraniens pour mener des attaques air-sol, la guerre électronique et le ciblage sur le champ de bataille en Ukraine.

Le chroniqueur du Washington Post David Ignatius a rapporté la semaine dernière que l’Iran avait commencé à livrer les drones. Mais les détails du transfert, y compris les types de drones fournis et leurs performances prétendument médiocres jusqu’à présent, n’ont pas été rapportés auparavant.

Lors d’entretiens, des responsables de la sécurité américains et alliés ont déclaré que des avions russes se sont rendus dans une installation militaire iranienne pour récupérer les drones pendant plusieurs jours à la mi-août. Le responsable de la sécurité alliée a déclaré que la livraison initiale comprenait deux modèles de drones Shahed, le Shahed-129 et le Shahed-191, ainsi que le Mohajer-6. Tous sont considérés comme faisant partie des drones militaires iraniens haut de gamme, conçus aussi bien pour les attaques que pour la surveillance.

L’accord a été négocié sur plusieurs mois par une équipe dirigée par Brig. Le général Seyed Hojjatollah Qureishi, chef de la division de l’approvisionnement et de la logistique du ministère iranien de la Défense et attaché militaire russe à Téhéran, a déclaré le responsable de la sécurité. Dans le cadre de cet accord, des experts techniques iraniens se sont rendus en Russie pour aider à mettre en place les systèmes, et des officiers militaires russes ont suivi une formation en Iran, a déclaré le responsable.

Les États-Unis menacent la Russie de sanctions technologiques contre l’Ukraine

Les responsables iraniens avaient répondu de manière indirecte aux affirmations américaines concernant la livraison imminente du drone. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a reconnu le mois dernier “la coopération technologique iranienne et russe”, mais a déclaré que Téhéran préférait un règlement diplomatique au conflit ukrainien. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, interrogé le mois dernier sur l’accord annoncé pour acquérir des drones iraniens, a déclaré que la présidence russe n’avait “aucun commentaire à ce sujet”.

Alors que l’Iran a fourni des drones militaires à des groupes armés mandataires tels que les rebelles houthis du Yémen, il a rarement, voire jamais, testé de tels modèles contre les types de systèmes de brouillage électronique et antiaériens sophistiqués utilisés en Ukraine, a déclaré Michael Knights, un expert militaire et en sécurité avec l’Institut de Washington pour la politique du Proche-Orient.

L’Iran a démontré sa capacité à lancer des attaques de drones “en essaim” – impliquant plusieurs drones suicides massés contre une seule cible – et les gouvernements occidentaux surveilleront de près pour voir si les drones iraniens peuvent mener de telles opérations sur un champ de bataille intensément disputé, a déclaré Knights.

“Ces drones iraniens n’ont jamais opéré dans un environnement sophistiqué de défense aérienne auparavant”, a déclaré Knights. “Le plus proche de cela, c’est avec [Houthi strikes against] l’Arabie saoudite ou contre les bases américaines en Irak, et ils n’ont généralement pas bien fait. Je ne serais donc pas surpris que, dans un environnement plus intense comme l’Ukraine, ils aient des problèmes.

Pour la Russie, le conflit ukrainien a révélé l’incapacité du pays à développer une gamme de drones de combat similaires à ceux utilisés par les États-Unis depuis deux décennies, selon les experts. “Ils comprennent qu’ils avaient besoin de ces drones hier en grande quantité”, a déclaré Sam Bendett, analyste militaire russe au groupe de recherche CNA basé en Virginie.

Et la Russie n’a vraiment que deux pays vers lesquels elle peut se tourner pour « combler le déficit capacitaire » en matière de drones de combat : la Chine et l’Iran. Mais la Chine est profondément empêtrée dans la chaîne d’approvisionnement mondiale et ne veut pas fournir de drones de combat car cela entraînerait probablement des sanctions américaines, a-t-il déclaré.

Cela laisse l’Iran, qui n’est pas exposé de la même manière et dont les capacités sont locales, “c’est ce que recherchent les Russes”, a déclaré Bendett. « L’Iran est aussi un allié de la Russie. C’est donc le seul vrai choix qui reste. L’Iran représente un cas très intéressant d’avoir une industrie nationale qui s’est développée au milieu des sanctions. Et cela représente une capacité assez robuste.

Les États-Unis ont commencé en juin à fournir à l’Ukraine le système de roquettes d’artillerie à haute mobilité, communément appelé HIMARS, qui peut lancer plusieurs roquettes avec précision sur des cibles militaires russes à près de 50 miles de distance. L’utilisation de HIMARS a permis à l’Ukraine de détruire les dépôts de munitions et les fournitures logistiques russes loin derrière les lignes de front.

“Les Russes n’ont aucun moyen de limiter les dommages que HIMARS leur inflige maintenant”, a déclaré Dmitri Alperovitch, président de Silverado Policy Accelerator, un groupe de réflexion basé à Washington. “Ils espèrent que les drones d’attaque pourront aider.”

D’autres pièces d’artillerie à longue portée fournies par l’OTAN, telles que les obusiers M777 capables de lancer des obus à guidage de précision, ont également ajouté au défi de la Russie, a déclaré Rob A. Lee, expert militaire russe et chercheur principal au Foreign Policy Research Institute.

Entre les mains des militants, les drones iraniens apparaissent comme un nouveau joker mortel

“L’un des plus gros problèmes de la Russie en ce moment est que son armée de l’air ne peut pas interdire les choses derrière les lignes ukrainiennes”, a déclaré Lee. « Ils n’ont pas beaucoup de drones à longue portée qui peuvent frapper des cibles derrière les lignes ennemies. Ils ne peuvent donc pas empêcher l’Ukraine de renforcer ses positions et de se ravitailler… Et beaucoup de leurs drones sont abattus ou perdus à cause de la guerre électronique.

Alors que la Russie cherche apparemment à augmenter la production nationale de ces drones, elle est entravée par les sanctions occidentales et les contrôles à l’exportation, qui ont stoppé le flux de puces semi-conductrices essentielles à la production de telles armes, ont déclaré des analystes.

“Ils comptent sur le marché noir, mais les besoins sont vastes”, a déclaré Alperovitch. «Vous avez besoin de puces pour tout, des missiles à guidage de précision aux avions en passant par les chars, sans parler des articles non militaires dans leurs propres industries nationales. Il y a donc une forte demande en Russie pour les puces, et si la Russie peut se procurer des drones entièrement fabriqués en Iran, elle n’a pas besoin d’utiliser son précieux approvisionnement en puces du marché noir pour fabriquer ses propres drones.

Les analystes ont déclaré que le transfert de drones n’affecterait probablement pas les pourparlers nucléaires en cours entre l’Iran et les puissances mondiales, qui se déroulent sur une voie distincte et visent un objectif différent : éliminer la capacité de l’Iran à fabriquer rapidement une bombe nucléaire. Mais la consolidation des liens militaires entre l’Iran et la Russie est une évolution inquiétante pour les États-Unis et leurs alliés, ont déclaré des experts.

“L’alliance de plus en plus étroite donne à la Russie une certaine profondeur d’approvisionnement militaire, ce qui sera bienvenu à Moscou”, a déclaré Clifford Kupchan, président du groupe Eurasia. “Le message le plus important – qui peut être perdu sur [Russian President Vladimir] Poutine pour l’instant, c’est que l’une des forces armées prétendument les plus importantes au monde doit se tourner vers l’Iran pour obtenir de l’aide avec des technologies clés, ce qui montre à quel point son inventaire est épuisé.